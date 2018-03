U izradi Tom Clancy's The Division 2

Ubisoft i Massive Entertainment su zajedno najavili nastavak na post-apokaliptičnu akcijsku igru smještenu u smrznutom New Yorku

Izdavač Ubisoft se nedavno pohvalio veoma dobrim rezultatima za Tom Clancy's The Division i planovima kako te brojke planiraju proslaviti. Danas nam je stigla vijest o tome kako je u izradi nastavak, što s obzirom na prodajne rezultate originala nije nimalo neočekivano.

Ime koje mu je dodijeljeno je Tom Clancy's The Division 2, a na njemu će opet raditi Massive Entertainment uz pomoć nekolicine drugih studija - Ubisoft Annecy, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Reflections, Ubisoft Bucharest i Red Storm Entertainment. Igra će koristiti nadograđenu verziju Snowdrop enginea koji će timu "omogućiti da ostvare ambicije koje imaju za nastavak, ali će uz to koristiti i svo iskustvo koje su prikupili u posljednje dvije godine kako bi nova igra bila propisno napravljena".

Što to znači za originalni The Division? Tim ima u planu dvije nadogradnje - spominju se verzija 1.8.1. koja će izaći u travnju i 1.8.2. koja stiže u lipnju - a osim toga ubacuju nešto što su nazvali Shields. Ideja je da ih igrači skupljaju, pa kad The Division 2 izađe dobit će posebne nagrade.

Ne zna se točno kada bi nova igra trebala izaći, ali je tim obećao podijeliti više detalja za vrijeme sajma E3 koji se ove godine održava od 12. do 14. lipnja. Osim službene objave koju je moguće pročitati na službenom blogu, nešto više detalja možete čuti u snimci prijenosa uživo kojeg su održali članovi Massivea, Mathias Karlson i Julian Gerighty.