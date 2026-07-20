Xbox se vraća 'trajnim ekskluzivama'

Nakon kratkog izleta u multiplatformske vode, Xbox pod novim vodstvom potvrđuje povratak trajnim ekskluzivama. Gears of War: E-Day i Clockwork Revolution predvode novu eru s ciljem jačanja ekosustava

Bug.hr ponedjeljak, 20. srpnja 2026. u 12:10
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nakon što su 2024. godine šokirali industriju odlukom da svoje igre počnu izdavati na konkurentskim konzolama, iz Microsofta sada stiže vijest o još jednom, ovoga puta suprotnom zaokretu. Pod novim vodstvom, Xbox se vraća strategiji ekskluzivnosti s ciljem da igračima ponovno pruži jasan i snažan razlog za kupnju njihove konzole. Ova promjena, opisana kao resetiranje poslovanja, označava kraj eksperimenta s multiplatformskom vizijom.

Odgovor na zaostajanje za konkurencijom

Ovaj strateški zaokret nije slučajan, već je odgovor na financijski pritisak i zaostajanje za konkurencijom. U nedavnom intervjuu, ključni ljudi iz vrha tvrtke pojasnili su razloge ove odluke. Glavni direktor sadržaja za Xbox, Matt Booty, rekao je da mora postojati razlog da ljudi kupe Xbox, dodajući kako ekskluzivni naslovi služe kao "nagrada" igračima koji su uložili u platformu.

Kako bi odagnao sumnje da se radi samo o privremenim rješenjima, glavni strateški direktor Matthew Ball potvrdio je kako će nadolazeće igre kao što su Gears of War: E-Day i Clockwork Revolution biti "trajne" ekskluzive te da Xbox ne planira odstupiti od tog plana. Odluka je donesena nedugo nakon što je Asha Sharma preuzela vodstvo od Phila Spencera, s ciljem da se osigura stabilan dotok ekskluzivnog sadržaja koji će platformu vratiti na put rasta.

Što je dovelo do promjene?

Iako je multiplatformski pristup donosio prihod od prodaje igara, istovremeno je oslabio ključni argument za posjedovanje Xbox konzole. Prodajni rezultati to jasno pokazuju - Xbox značajno zaostaje za PlayStationom 5. Prema nekim analitičkim procjenama, Sony bi tijekom 2026. godine mogao isporučiti oko 13,2 milijuna PS5 konzola, u usporedbi sa svega 2,5 milijuna Xbox Seriesa X i S.

Dodatni pritisak stvorio je i Game Pass, pretplatnički servis koji, unatoč velikim ulaganjima, nije ispunio interne ciljeve. Izvješća navode da je broj pretplatnika pao na oko 30 milijuna, što je daleko od ciljanih 77 milijuna, a čak ni uključivanje hitova poput serijala Call of Duty na dan izlaska nije donijelo očekivani rast. U takvim okolnostima, povratak ekskluzivama čini se kao nužan korak za obnovu povjerenja baze obožavatelja i jačanje identiteta brenda.

Ipak postoje iznimke

Ipak, strategija neće biti apsolutna. Ball je objasnio da neki naslovi koji su već daleko odmakli u produkciji, poput dugoočekivanog Fablea, neće mijenjati svoj multiplatformski status. Čini se da će se o ekskluzivnosti odlučivati od slučaja do slučaja, pri čemu će velike multiplayer igre vjerojatno i dalje izlaziti na svim platformama kako bi dosegnule što širu publiku.

Važno je napomenuti da Microsoft i dalje smatra PC dijelom Xbox ekosustava. To znači da će se, kada se govori o "Xbox ekskluzivama", te igre i dalje pojavljivati na PC-ju, uključujući platforme poput Steama i drugih digitalnih trgovina, kako su potvrdili iz vrha tvrtke.

 

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