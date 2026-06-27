Microsoft ponovno poskupljuje Xbox

Poskupljenje će se primijeniti na svim svjetskim tržištima, no još nisu objavljene cijene u eurima

Microsoft je najavio novo povećanje cijena Xboxa koje na snagu stupa 1. kolovoza 2026. godine. Riječ je o trećem poskupljenju u posljednjih godinu dana, nakon što je tvrtka cijene već korigirala u svibnju i listopadu prošle godine.

Iako Microsoft zasad nije objavio nove cijene u eurima, potvrdio je da će se poskupljenja primjenjivati na svim svjetskim tržištima, pa će tako zahvatiti i europske kupce.

Najveće povećanje odnosi se na modele s većim kapacitetom pohrane. Xbox Series S s 512 GB memorije poskupljuje za 100 američkih dolara, dok modeli s 1 TB memorije poskupljuju za čak 150 dolara. Istovremeno, Microsoft iz ponude povlači Xbox Series X u izvedbi s 2 TB memorije.

Model Nova cijena Dosadašnja cijena Xbox Series S (512 GB) 499$ 399$ Xbox Series S (1 TB) 599$ 449$ Xbox Series X Digital (1 TB) 749$ 599$ Xbox Series X (1 TB) 799$ 649$

Kao razlog poskupljenja Microsoft navodi rast cijena memorijskih čipova i uređaja za pohranu podataka.

"Nažalost, cijene memorije i uređaja za pohranu podataka namijenjenih konzolama porasle su za više od 2,5 puta, a očekujemo da će se do jeseni 2027. ponovno udvostručiti. Cijela industrija potrošačke elektronike suočava se s aktualnom krizom u opskrbi komponentama, no posljedice su posebno izražene kod konzola. Za razliku od mobitela, računala, zvučnika i drugih potrošačkih uređaja, konzole se u pravilu ne prodaju uz zaradu, već po cijeni koja je niža od troškova njihove proizvodnje", priopćili su iz Microsofta.