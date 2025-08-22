Za iduću je godinu najavljen sedmi nastavak menadžerske strategije Tropico

Šest godina nakon posljednjeg izdanja, serijal Tropico iduće će nas godine ponovno staviti u ulogu diktatora karipske državice koju će voditi kako mu se prohtije

Serijal Tropico svako malo izroni na vidjelo novim nastavkom taman kada na njega zaboravimo. Jučer je izdavačka kuća Kalypso Media objavila da developerski tim Gaming Mind Studios ubrzano radi na dovršavanju Tropica 7, koji bi se prema planu trebao pojaviti u neko doba iduće godine.

Zamisliti Tropico bez El Presidentea nemoguće je, pa će bradati diktator ponovno vladati karipskom državom i udovoljavati prohtjevima svojih podanika u dovoljnoj mjeri da ne pitaju previše na koje se račune slijeva većina proračuna i zarade.

U sedmom nastavku, koji stiže šest godina nakon prethodnika, očekuje nas dugotrajna kampanja tijekom koje ćemo se pokušati besramno obogatiti, no planove će nam pokušati osujetiti novi protivnik, Victoria Guerra.

Sam arhipelag prema opisu predstavlja najveće otoke do sada, što je prošireno s deset dodatnih scenarija i dvadeset mapa namijenjenih sandbox igranju, a ako i to nije dovoljno, u igru je uključen generator nasumičnog rasporeda mapa.

Mogućnosti koje su nam dane na raspolaganje omogućuju uređivanje terena, uključujući premještanje raznih područja, podizanje novih planina ako nam trebaju za kakav velebni kip i uklanjanje istih za potrebe širenja životnog prostora.

Dakako, političke igre s opozicijom bit će nadograđene novim opcijama kako bismo izbjegli masovne prosvjede i ustanak pobunjenika, no ako dođe do revolucije, navodno ćemo imati veću kontrolu nad vojnim jedinicama, što u ranijim nastavcima nije bio slučaj.