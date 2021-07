Instagram Reels povećava ograničenje za duljinu videozapisa na jednu minutu

Instagram Reels privlači velik broj korisnika, no prilikom korištenja platforme, ponajviše se primjećuje da kreatori najčešće ponovno postavljaju sadržaj koji su već učitali na svoj TikTok račun

Dobra je vijest dočekala korisnike Instagram Reelsa, koji od sada mogu objavljivati videozapise u duljini od jedne minute.

„Reels. Do 60 sekundi. Počevši od danas“, objavio je Instagram na svom službenom Twitter računu.

Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021

Naime, kada je Instagram u kolovozu prošle godine predstavio svoju kopiju TikToka, korisnici su mogli objavljivati videozapise do 15 sekundi, pa je tvrtka nakon mjesec dana udvostručila to ograničenje, prenosi The Verge.

Ograničenje za duljinu videozapisa od jedne minute omogućuje korisnicima Reelsa da na raznovrsniji način izraze ono što su zamislili te im se tako daje više prostora za rad, što u konačnici može privući veći broj gledatelja.

No, kako se Reels širi, tako Instagram u njemu vidi novu zlatnu koku oglašavanja, pa su tako korisnici još prošloga mjeseca mogli primijetiti oglase koji mogu trajati i do 30 sekundi. Unatoč značajnom rastu, tvrtka još nije otkrila rezultate korištenja njihovog TikTok klona, no voditelj Instagrama Adam Mosseri, istaknuo je početkom godine da bilježe rast, ali ipak nisu zadovoljni uspjehom Reelsa.

„Još nisam zadovoljan. Rastemo u pogledu toga koliko ljudi dijele videozapise, ali i koliko ih ljudi konzumira, no pred nama je dug put. Također moramo biti iskreni da je TikTok ispred nas“, rekao je tada Mosseri.

Podsjećamo da je TikTok početkom ovog mjeseca povećao ograničenje za duljinu videozapisa s jedne, na tri minute, što predstavlja značajan skok u fleksibilnosti tijekom snimanja za brojne korisnike.