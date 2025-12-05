Cristiano Ronaldo uložio u Perplexity i dobio digitalni muzej svoje karijere

Slavni nogometaš objavio je da je postao jedan od investitora u startup za umjetnu inteligenciju Perplexity AI, a suradnju su objavili zajedničkim pokretanjem interaktivne kronologije njegove karijere

Startup za umjetnu inteligenciju Perplexity AI i slavni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo sklopili su partnerstvo u sklopu kojeg je on postao investitor i zaštitno lice te tvrtke, specijalizirane za AI pretraživanje. U objavama na društvenim mrežama Ronaldo naglašava važnost znatiželje i stalnog postavljanja pitanja, poručujući da je "upravo zato odlučio uložiti u Perplexity i sudjelovati u izgradnji nove digitalne platforme za svoje fanove".

Perplexity je posljednjih godina izrastao u jednog od najbrže rastućih igrača u području AI pretraživanja, s procijenjenom vrijednošću tvrtke od čak oko 20 milijardi dolara. Ulazak Ronalda u vlasničku strukturu trebao bi povećati globalni doseg te AI tražilice. Suradnja se opisuje kao strateško spajanje jednog od najprepoznatljivijih sportskih imena na svijetu i tehnološke platforme koja želi redefinirati način na koji korisnici traže i konzumiraju informacije.

Perplexity x CR7

Povodom pokretanja partnerstva pokrenuta je i posebna internetska stranica Perplexity x CR7, zamišljena kao mjesto na kojem njegovi obožavatelji mogu proći kroz cijelu karijeru Cristiana Ronalda u jednom interaktivnom iskustvu. Posjetiteljima su tamo dostupne dosad neobjavljene fotografije iz osobnog arhiva, pregled ključnih poglavlja karijere te kronologija pogodaka i trofeja koje je svjetska nogometna zvijezda ostvarila u više od dva desetljeća profesionalnog bavljenja nogometom.

U skladu s načinom kako Perplexity inače funkcionira, ova stranica također omogućuje korisnicima postavljanje pitanja o različitim etapama Ronaldove karijere, od ranih dana u Sportingu i Manchester Unitedu, preko rekordnih godina u Real Madridu i Juventusu, do aktualnog razdoblja u Al Nassru te nastupa za portugalsku reprezentaciju. AI sustav pritom koristi verificirane izvore i statistike kako bi generirao odgovore, primjerice podatke o broju golova, asistencija, osvojenih naslova i individualnih priznanja.

Stranica Perplexity x CR7 tako funkcionira poput digitalnog muzeja Ronaldove karijere, ali uz dodatne interaktivne funkcije, što omogućava dublje "kopanje" po statistikama. Spoj takve jedne globalne sportske ikone i alata umjetne inteligencije trebala bi, kažu, otvoriti novi tip odnosa između globalnih zvijezda i njihove publike, u kojem navijač dobiva personalizirani uvid u karijeru svojeg idola, potkrijepljen podacima i brojnim izvorima podataka objedinjenima na jednom mjestu.