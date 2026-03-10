Netko je izradio "Perplexity za po doma" koji radi i potpuno lokalno

Vane je napredni open source sustav za pretraživanje weba i davanje odgovora koji koristi umjetnu inteligenciju i kako bi korisnicima pružio točne informacije uz zaštitu privatnosti te lokalan rad

Sandro Vrbanus utorak, 10. ožujka 2026. u 13:02

Kao odgovor na sve veće korištenje AI-ja umjesto klasičnih tražilica pojavili su se sustavi kao što je Perplexity, AI-jem obogaćena internetska tražilica, sposobna davati konkretne odgovore potkrijepljene izvorima. No, takav pristup ne adresira pitanja koja se tiču privatnosti i zaštite podataka samih korisnika te njihovog eventualnog praćenja iz marketinških motiva. Stoga je netko izradio Vane, AI alat otvorenog koda za pretraživanje weba i davanje odgovora, koji primarni fokus stavlja na privatnost korisnika i mogućnost rada na vlastitom hardveru.

Za razliku od tradicionalnih tražilica, Vane omogućuje kombiniranje znanja s Interneta s lokalnim jezičnim modelima (putem Ollama sustava) ili vanjskim servisima kao što su OpenAI, Claude, Googleov Gemini i ostali. Glavna značajka sustava je pružanje preciznih odgovora s citiranim izvorima, dok cijeli proces pretraživanja ostaje potpuno privatan.

Prilagodljivi načini rada

Sustav nudi visoku razinu fleksibilnosti podržavajući sve relevantne AI pružatelje usluga. Korisnici, dakle, mogu slobodno birati i kombinirati modele prema vlastitim potrebama, bilo da se radi o lokalnim rješenjima ili onima u oblaku. Ovakav pristup omogućuje personalizirano iskustvo pretraživanja koje nije ograničeno na samo jednu tehnološku platformu i dodatni je korak u stvaranju vlastitih offline AI agenata i asistenata, trend koji je pokrenuo Clawdbot (OpenClaw).

Vane nudi tri specifična načina pretraživanja prilagođena različitim potrebama korisnika: Speed Mode za brze odgovore, Balanced Mode za svakodnevnu upotrebu te Quality Mode namijenjen dubinskom istraživanju. Pretraživanje se oslanja na besplatni engine za tražilice SearxNG, što omogućuje pristup većem broju tražilica uz očuvanje anonimnosti korisnika.

Osim teksta, platforma podržava pretraživanje slika i videozapisa. Korisnici također imaju mogućnost učitavanja vlastitih dokumenata, uključujući PDF datoteke i slike, o kojima sustav može analizirati sadržaj i odgovarati na specifične upite. Posebna pozornost posvećena je organizaciji podataka, pa se tako povijest pretraživanja sprema isključivo lokalno, osiguravajući da istraživački rad ostane dostupan samo korisniku. Vane je dostupan na GitHubu, opisan je kao alternativa tradicionalnim tražilicama u preglednicima, a nudi i API sučelje za programere koji žele integrirati njegove mogućnosti u vlastite aplikacije.

