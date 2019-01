EU bi uskoro mogla uvesti oporezivanje globalnih tehnoloških kompanija

Dogovor o jedinstvenom "digitalnom porezu" koji bi obuhvatio internetske i tehnološke kompanije unutar Europske unije mogao bi biti postignut do ožujka

Europska unija već se neko vrijeme "prijeti" velikanima tehnološkog sektora poput Googlea, Amazona, Applea ili Facebooka, kako će im uvesti novi porez. Posljedica je to dugogodišnje prakse velikih multinacionalnih kompanija da raznim načinima izbjegnu plaćanje poreza u punom iznosu i profite prebace u zemlje gdje se porez na dobit plaća u najmanjoj mogućoj mjeri.

U planiranju i provedbi "internetskog poreza" najdalje su došle Njemačka i Francuska, koje sada međusobno dogovaraju kako bi on trebao biti uveden. Ranije se spominjalo da će tehnološke kompanije biti oporezivane po stopi od 2 do 6%, ili po nekim idejama od 1 do 5% – ali ne na dobit, nego na ukupne prihode ostvarene unutar EU. Europska unija bi porez uvela direktivom koju tek treba dogovoriti i izglasati.

Sada je francuski ministar financija Bruno Le Maire, koji je i do sada bio najaktivniji po pitanju ovog poreza, izjavio da je u prosincu Njemačkoj ponuđen kompromisni dogovor, te da bi konačni sporazum oko oporezivanja tehnoloških i internetskih kompanija trebao biti zaključen prije kraja ožujka. Dodatnu motivaciju za taj potez predstavljaju i izbori za EU parlament zakazani za svibanj, pa političari ne žele pred svojim biračima ostaviti dojam da su od oporezivanja velikih kompanija odustali.

Njemačka i Francuska razilazile su se u mišljenjima oko stope i načina oporezivanja, te donje granice u prihodima koju pojedina kompanija treba prijeći da bi podlijegala novom porezu. Irska, Švedska i Danska, među ostalima, protivile su se uvođenju "digitalnog poreza" jer se boje da bi njime bile zahvaćene gotovo isključivo američke tvrtke, što bi izazvalo negativnu reakciju SAD-a.