Firefox 148 donosi sustav kontrole i opciju potpunog isključivanja AI funkcija

Korisnici baš i nisu dobro prihvatili "modernizaciju" omiljenog im preglednika, no ona će se ipak dogoditi. U novoj verziji Firefox će stoga dobiti "kill switch" kojim će se moći ugasiti sve nove AI funkcije

Uvođenje novih pomoćnih funkcija, temeljenih na umjetnoj inteligenciji, u popularni internetski preglednik Firefox izazvalo je val nezadovoljstva među dugogodišnjim korisnicima. Glavni prigovori zajednice, koja Firefox cijeni upravo zbog fokusa na privatnost i neovisnost, odnosili su se na strah od prikupljanja podataka, narušavanje temeljnih načela otvorenog koda te nepotrebno gomilanje funkcija koje korisnici nisu tražili.

Suočena s rizikom gubitka povjerenja, uprava Mozille bila je stoga primorana hitno reagirati. Kako bi smirili situaciju, nedavno su bili najavili uvođenje posebnog mehanizma kontrole, interno nazvanog "AI kill switch". Ova opcija osmišljena je kako bi se korisnicima vratio potpuni nadzor nad njihovim iskustvom – a sada su objavljeni i detalji implementacije tog rješenja.

Novi kontrolni centar

Počevši od verzije Firefox 148, koja u javnu distribuciju stiže 24. veljače, u postavkama desktop preglednika bit će dostupna nova sekcija za upravljanje AI alatima. njezina aktivacija omogućit će korisnicima da jednim klikom blokiraju sve postojeće, ali i buduće generativne AI značajke.

Jednom aktiviran, "prekidač" za blokiranje osigurava da se AI funkcije više nikada ne prikazuju korisniku, niti da ga preglednik podsjeća na njihovo postojanje. Iz Mozille ističu kako je cilj pružiti izbor onima koji ne žele imati nikakav doticaj s umjetnom inteligencijom.

Za one koji ne žele potpuno eliminirati AI, novi izbornik omogućuje pojedinačno upravljanje različitim značajkama. Među alatima koji se mogu zasebno uključiti ili isključiti su automatski prijevodi stranica, generiranje opisa slika ili AI-jem unaprijeđeno grupiranje tabova. Također, korisnici će moći upravljati pretpregledima poveznica i integracijom AI chatbotova u bočnoj traci.

Kao ključna prednost novog sustava ističe se postojanost postavki. Jednom odabrane preferencije ostaju na snazi i nakon ažuriranja preglednika, čime se korisnicima jamči trajna i jednostavna kontrola nad korisničkim sučeljem, poručuju iz Mozille, navodeći da će ipak nastaviti razvijati AI alate za one koji ih smatraju korisnima i potrebnima unutar preglednika.