Zbog burne reakcije korisnika Firefox će imati "kill switch" za umjetnu inteligenciju

Nakon što je vizija novog izvršnog direktora o "modernom AI pregledniku" naišla na žestok otpor korisnika, Mozilla je obećala uvođenje alata za trajno uklanjanje svih AI funkcija svojeg preglednika

Anthony Enzor-DeMeo postao je CEO-om Mozilla Corporationa sredinom prosinca i odmah, kao svoj prvi potez, najavio "novu eru" za tu kompaniju u njezin glavni proizvod, internetski preglednik Firefox. U svojoj objavi novi je šef najavio transformaciju Firefoxa u "moderni AI preglednik", naglašavajući planove za integraciju niza novih softverskih dodataka temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Pobuna korisnika urodila plodom

Iako je cilj toga modernizacija preglednika i praćenje tehnoloških trendova, dugogodišnja baza korisnika, koja cijeni Firefox prvenstveno zbog privatnosti i kontrole te neovisnosti o ostalim igračima, reagirala je izrazito negativno, strahujući od gubitka identiteta preglednika i nepotrebnog gomilanja funkcija – koje nitko nije zapravo tražio.

Reakcija zajednice bila je brza i oštra, s brojnim kritikama na društvenim mrežama, gdje su korisnici izrazili nezadovoljstvo idejom da im se AI značajke nameću u omiljeni preglednik. Glavni prigovori odnosili su se na zabrinutost oko prikupljanja podataka, narušavanja privatnosti te odmaka od temeljnih načela otvorenog koda na kojima Mozilla počiva. Suočena s rizikom gubitka povjerenja svojih najvjernijih korisnika, uprava Mozille bila je primorana hitno reagirati i pojasniti svoje namjere kako bi smirila situaciju.

Kao odgovor na nastalu krizu, najavili su uvođenje značajke koju su interno nazvali "AI kill switch" – "prekidač" kojim će svatko unutar Firefoxa, jednim klikom, moći isključiti sve AI funkcije. Prema riječima Jakea Archibalda, voditelja odnosa s web developerima u Mozilli, aktivacija ove opcije ne samo da će isključiti trenutne AI značajke, već će osigurati da se one tom korisniku više nikada ne prikazuju u budućnosti, niti da ih se podsjeća na njih – kao da nikada nisu niti postojale.

Vatru je pokušao ugasiti i novi direktor Enzor-DeMeo, koji je potvrdio je da će opcija jednostavnog gašenja AI funkcija postati dostupna u prvom kvartalu 2026. godine. Naglasio je i da će Firefox ostati preglednik izgrađen oko korisničke kontrole. Dodatno, sve nadolazeće AI funkcije u njega će biti dodavane na bazi dobrovoljnog pristanka korisnika (opt-in).