Firefox uvodi profile za odvojene sesije pregledavanja

Od 14. listopada, korisnici Firefoxa moći će unutar preglednika stvarati profile. Svaki od profila imat će vlastitu oznaku, prijavu, povijest, proširenja i teme, što bi korisnicima trebalo olakšati organizaciju za različite vrste online aktivnosti.

Naime, Firefox je i do sada imao Multi-Account Containers, dodatak koji odvaja povijest, kolačiće i podatke o praćenju u zasebne kartice radi bolje privatnosti. No, novi profili idu korak dalje jer omogućuju potpuno odvojena iskustva pregledavanja, primjerice jedno za posao, drugo za privatno surfanje, a treće za pojedine projekte.

Svaki profil može se vizualno razlikovati putem boja, avatara i tema, a svi podaci ostaju međusobno izolirani. Mozilla ističe da iskustvo podsjeća na korištenje više Googleovih profila u Chromeu, ali bez potrebe za otvaranjem dodatnih računa i uz veći naglasak na zaštiti privatnosti.