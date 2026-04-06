Google Chrome dobiva 'lazy loading' za video i audio sadržaj

Lazy loading u Chromeu uskoro će obuhvatiti i video te audio sadržaj, što bi moglo dodatno poboljšati performanse i korisničko iskustvo

Google testira proširenje funkcije “lazy loading” u Chromeu, koje bi uskoro trebalo obuhvatiti video i audio sadržaj. Riječ je o tehnici koja odgađa učitavanje zahtjevnijih dijelova stranice dok korisnik ne dođe do njih, čime se ubrzava početno učitavanje.

Inače, ta je funkcija još od 2019. Prisutna u Chromeu i drugim preglednicima temeljenima na Chromiumu, ali se do sada odnosila samo na slike i iframeove. Nova nadogradnja uključuje i multimedijski sadržaj unutar HTML video i audio oznaka, koji će se učitavati tek kada postane relevantan za korisnika.

Kako doznaje PC World, nova funkcionalnost trebala bi stići u Chrome 148 na dekstopu i u mobilnoj aplikaciji. Budući da se implementira na razini Chromiuma, očekuje se da će je dobiti i drugi preglednici poput Microsoft Edgea.