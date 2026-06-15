Google Earth na webu dobio rudimentarni simulator leta

Google je globalno omogućio pristup osnovnom simulatoru letenja unutar web verzije usluge Google Earth. Taj je zanimljivi dodatak prvi put integriran u tu platformu, tj. njezinu desktop aplikaciju, još 2007. godine kao skrivena funkcija, kojoj se moglo pristupiti isključivo tajnom kombinacijom tipki Ctrl+Alt+A. Iako je funkcija izvorno implementirana bez službene najave i nije bila dostupna kroz izbornike, nakon što su je korisnici otkrili i proširili informaciju, Google ju je iduće godine učinio službenim dijelom desktop aplikacije Google Earth.

Od tada pa u idućih 18 godina, simulator letenja ostao je zaključan isključivo unutar aplikacije koja se morala preuzeti i instalirati. Istodobno, verzija Google Eartha za internetske preglednike funkcionirala je samo kao pojednostavljeni preglednik koji nije imao tehničke mogućnosti za pokretanje tako zahtjevnog procesa. Najnovijim ažuriranjem, pak, ta je barijera uklonjena, čime je simulacija letenja postala dostupna svim korisnicima na webu.

Tehnološki izazov vizualizacije

Implementacija simulatora letenja predstavlja najzahtjevniji zadatak za bilo koju trodimenzionalnu kartu. Dok klasično pomicanje i pregledavanje terena ostavlja softveru dovoljno vremena za učitavanje okoline, letenje malim visinama i velikim brzinama eliminira tu prednost. Takav proces prisiljava sustav da istodobno dohvaća, dekomprimira i renderira satelitske snimke i podatke o svijetu brže nego što ih zrakoplov prelazi, što opterećuje sve komponente sustava odjednom.

Uspješno pokretanje ovog alata unutar internetskog preglednika služi kao jasan dokaz da je web verzija napokon dosegnula tehničke mogućnosti nekadašnjih desktop aplikacija. Tijekom leta, 3D zgrade i satelitske snimke visoke rezolucije struje i učitavaju se dinamički. Zbog toga letenje ekstremnim brzinama ili korištenje spore internetske veze može uzrokovati privremena kašnjenja u učitavanju prikaza.

Pojednostavljena fizika leta

Dok lete iznad stvarnih satelitskih snimki cijeloga planeta, korisnici svojim virtualnim zrakoplovom mogu upravljati putem miša ili tipkovnice. Važno je napomenuti kako je simulator dizajniran za ležerno istraživanje i razgledavanje terena, a ne za napredno igranje ili simulaciju pilotiranja – što znači da je fizika letenja pojednostavljena. Tako su na raspolaganju isključivo kontrole gasa te horizontalnog nagiba i poniranja. U slučaju da zrakoplov izravno udari u tlo, simulacija se automatski zaustavlja. Korisnik tada može kliknuti na opciju za ponovno pokretanje, što trenutačno vraća zrakoplov na sigurnu visinu i operativne koordinate za nastavak leta.

Za pokretanje simulatora potrebno je otvoriti Google Earth unutar desktop internetskog preglednika, kliknuti na opciju Explore Earth na vrhu početnog zaslona, otvoriti izbornik Tools u gornjoj traci te odabrati Flight simulator.