Samsung Browser dobiva nove značajke uz One UI 9

Samsung s nadogradnjom na One UI 9 donosi niz novih značajki u svoj preglednik Samsung Browser, uključujući pregledavanje u više prozora i AI asistenta. Novosti su zasad uočene u testnim verzijama aplikacije

Matej Markovinović ponedjeljak, 16. ožujka 2026. u 06:30

Samsung Browser uskoro dobiva nekoliko novih funkcija, uključujući pregledavanje u više prozora i nove AI značajke. Sve novosti trebale bi stići s nadogradnjom na One UI 9 čija se testna verzija očekuje već ovog svibnja.

Kako doznaje Android Authority, upravo bi značajka za pregledavanje u više prozora mogla biti jedna od najzanimljivijih. Kako joj i sam naziv sugerira, omogućila bi istodobno otvaranje više prozora preglednika na zaslonu, pa bi korisnici mogli paralelno pratiti dvije ili više web stranica bez stalnog prebacivanja između kartica.

Spominje se i funkcija Ask AI, koju bi trebao pokretati Perplexity AI. Ona bi analizirala sadržaj koji korisnik pregledava i nudila dodatne informacije ili odgovore na temelju prikazanog teksta. Za razliku od jednostavnih AI dodataka u preglednicima, Ask AI bi mogao biti dublje integriran, pa bi mogao koristiti podatke iz preglednika, uključujući povijest pregledavanja.

U jednoj od testnih verzija preglednika otkrivena je i funkcija “Enable Cross Device Resume”. Iako funkcija zasad nije aktivna, pretpostavlja se da bi mogla omogućiti trenutačan prijenos otvorenog prozora ili cijele sesije pregledavanja između različitih uređaja.

Kao što smo već spomenuli, beta program za One UI 9 očekuje se u svibnju, najprije na modelima iz serije Galaxy S26, a potom i na uređajima iz serije Galaxy S25. Konačna verzija Samsungova sučelja trebala bi biti spremna do ljeta, kada se očekuje predstavljanje Galaxy Z Folda 8 i Z Flipa 8.

 

