Jesu li društvene mreže nenaklonjene konzervativcima?

Američka politička scena je sve zabavnija u svom ovom pandemijsko-ekonomskom košmaru, pa je tako jedna od novosti da će Mark Zuckerberg, Sundar Pichai i Jack Dorsey, svaki ispred svoje firme, morati doći pred senatski Odbor za trgovinu i svjedočiti o stvarima koje s trgovinom po svoj prilici neće imati nikakve veze.

Ovo je, naime, nastavak kongresnog svjedočenja pred Komisijom za pravne poslove koje su prethodno "odradili" Zuckerberg, Pichai, Cook i Bezos, a koje se trebalo ticati antitrustovskih zakona koje, očito, ove tvrtke krše, ali, isto tako očito, nitko u SAD antitrustovske zakone ne provodi desetljećima.

Umjesto svog nominalnog područja interesa, Komisija ih je, pak, ispitivala o stvarima koji s antitrustovskim zakonima veze nemaju: demokratski članovi su razgovarali o tržišnoj konkurenciji, a republikanci su ih ispitivali o tome koliko su društvene mreže i njihove tvrtke nenaklonjene konzervativcima i konzervativnim korisnicima i stavovima na tim mrežama.

Gotovo je sigurno da će u senatskoj rundi svjedočenja sve ovo biti repriza kongresnog mlaćenja prazne slame, s time da su ovaj puta umjesto dobrovoljnog dolaska Zuckerberg, Pichai i Jack Dorsey dobili sudski utjeriv i utuživ nalog da se pojave na svjedočenju.

Ideja da su društvene mreže općenito nenaklonjene konzervativcima nije posve bez osnova - dolazi od prakse da se na postove koji se odnose na američke izbore i pandemiju koronavirusa, a koje mrežni cenzori ocijene netočnima, stavljaju posebne oznake, iako nitko od korisnika s bilo koje strane, koliko je poznato, nije od društvenih mreža tražio da to rade i "pomažu" nam ocijeniti što je točno, a što netočno. Kako ovakvi postovi dolaze pretežno od biračkog tijela koje neki definiraju kao konzervativce (iako to ne mora biti posve točno - prije se radi o populističkoj desnici nego o klasičnim "paleokonzervativcima") američki predsjednik Trump posebno je to istaknuo kao oblik političke kampanje protiv njega. Stoga američki republikanski kongresnici i senatori već neko vrijeme i sami propituju šefove društvenomrežnih servisa o tome da li ih i koliko namjerno opstruiraju.

U skladu s time je već predložen i nacrt zakona koji bi onemogućio većini platformi moderiranje komentara korisnika pod opravdanjem jer takvi komentari mogu biti zazorni, ali ne i ilegalni.

Demokrati skoro sigurno neće dati podršku tom zakonu.