Muskova agencija DOGE dobila internetsku stranicu – s logotipom dogecoina

Elon Musk početkom ovoga je tjedna i službeno postao dijelom američke vlasti. Najbogatiji čovjek svijeta, trenutačno "težak" gotovo 450 milijardi dolara, vodit će "Odjel za učinkovitost vlade" (Department od Government Efficiency, DOGE), vladinu agenciju koja ima cilj u narednih godinu i pol "srezati" sve neučinkovitosti, prekomjerno trošenje novca iz saveznog budžeta te, vjerojatno, otpustiti velik broj ljudi iz neučinkovitih ili, po njihovom mišljenju, neproduktivnih dijelova savezne administracije i raznih odjela, službi i agencija.

DOGE osvanuo na webu

DOGE je službeno osnovan već prvog dana novog mandata Donalda Trumpa, predsjedničkom izvršnom uredbom, koja određuje i da se dosadašnja agencija za digitalna pitanja United States Digital Service preimenuje u United States DOGE Service. Ona, kao službeni dio izvršne vlasti i ureda predsjednika, pravno postaje krovnom organizacijom Elonovom DOGE-u, a u osnovi je namijenjena pružanju raznih digitalnih usluga organima vlasti. DOGE je, pak, privremena organizacija koja nema status vladine agencije (ili ministarstva), budući da za takav potez ipak treba proći kroz proceduru u Kongresu.

Unatoč ranijim najavama, Muskov partner u vođenju ove agencije ipak neće biti bio-tehnološki poduzetnik Vivek Ramaswamy, jer će se u narednom razdoblju posvetiti drugoj političkoj utrci – želi, naime, postati guvernerom savezne države Ohio.

Dan nakon inauguracije novog predsjednika i osnivanja DOGE-a, na Internetu je osvanula i stranica tog odjela. Na adresi DOGE.gov, na običnoj crnoj podlozi, postavljen je logotip dogecoina, meme kriptovalute koju već godinama podržava Elon Musk. Tu je i naznaka da je riječ o službenoj stranici vlade SAD-a, kao i moto agencije: "Ljudi su glasali za velike reforme".

Cijena dogecoina nije značajno poskočila uslijed tog razvoja događaja, pa oscilira oko razine od 40 centi. Svoj je vrhunac ona imala sredinom 2021. godine, kad je Musk počeo značajnije promovirati taj altcoin, a tada je bila dosegnula vrijednost od 58 centi. Krajem prošle godine, u općenitoj pomami za svim kriptovalutama, dogecoin je dotaknuo cijenu od 47 centi. Analitičari joj i dalje predviđaju rast do "okruglog" jednog dolara, no vrlo vjerojatno će to ovisiti o Musku i uspjehu njegovog odjela, kao i o tome kako će se Trumpova vlast odnositi prema ekonomiji i ostatku kriptotržišta.