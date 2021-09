Online popis stanovništva produžen i na današnji dan

Online popis stanovništva, koji se ove godine prvi puta obavlja u Hrvatskoj, privukao je velik broj građana zainteresiranih za ovaj oblik upisivanja u službenu nacionalnu statistiku. Planirano je kako će samopopisivanje stanovništva trajati dva tjedna, a trebalo je završiti jučer, u nedjelju, 26. rujna. Međutim, velika navala na stranice popisa zadnjeg dana uzrokovala je i velike probleme s pristupom usluzi. Sustav je nekoliko puta "padao" i bio nedostupan, pa su se brojni korisnici na to žalili putem društvenih mreža.

Državni zavod za statistiku reagirao je na ove probleme tako što je produžio planirani rok za samopopisivanje za dodatna 24 sata. Krajnji rok do kada će se stanovnici Hrvatske moći sami popisati tako je ponedjeljak, 27. rujna u 24 sata.

Online popis je, tijekom protekla dva tjedna, uspješno obavljalo prosječno oko 100 tisuća ljudi svakog dana. Do nedjelje u 15 sati ukupno se samostalno popisalo 1.326.000 građana, najviše u Zagrebu (preko 403.000), a najmanje u Ličko-senjskoj županiji (nešto više od 8.000).

Želite li se, dakle, i sami e-popisati, a to do sada niste učinili, imate još jednu priliku do ponoći. Detaljnije upute kako se samopopisati donosimo na ovom mjestu. U slučaju da nemate vjerodajnicu za e-Građane, i nju stignete izvaditi u jednom danu, a upute za to donosimo ovdje.

Budući da je samopopisivanje produženo na ponedjeljak, popisivači DZS-a će na teren krenuti tek od utorka.

U fazi terenskog popisivanja popisivači će obići sve adrese, uključujući adrese onih kućanstava koja su se samostalno popisala kako bi od njih preuzeli jedinstvenu šifru koju su dobili nakon uspješno provedenog samopopisivanja. Ako popisivač nikoga ne zatekne kod kuće, ostavit će pisanu obavijest i dogovoriti termin popisivanja.