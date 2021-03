Orbita je bogatija za 60 Starlink satelita

SpaceX je ovu nedjelju lansirao po deveti puta svoju raketu Falcon 9, dovevši tako u orbitu novih 60 Starlink satelita. Raketa je uspješno sletjela na bespilotni brod „Of Course I Still Love You“ u Atlantskom oceanu, a Muskova je tvrtka u posljednjih dva tjedna poslala čak 180 satelita u orbitu te su u planu još dva lansiranja do kraja mjeseca.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021

SpaceX polako, ali sigurno gradi svoje Starlink „zviježđe“ da bi pružio internetsku vezu i na ruralnim područjima Zemlje, a također je planirano i udvostručenje brzine kasnije ove godine. Hrvati se također mogu predbilježiti za korištenje satelitskog pristupa interneta, a usluga bi trebala biti aktivna već sljedeće godine. Za predbilježbu je potrebno priložiti polog od 100 dolara.