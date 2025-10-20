Pao AWS, s njime nedostupno postalo "pola Interneta"

Početak radnog tjedna mnogim je korisnicima postao još gori, jer je zbog problema kod Amazon Web Servicesa mnogo aplikacija i internetskih stranica otkazalo poslušnost

U ponedjeljak u prijepodnevnim satima počela su "ispadanja" raznih web stranica i servisa, poput Perplexityja, Snapchata, Amazonovih stranica, Alexe, Coinbasea, streaming servisa HBO Max i Disney+, IMDB-a, Reddita... da se nešto sumnjivo događa pokazuje i pogled na Downdetector, koji ističe više desetaka popularnih svjetskih internetskih servisa u "crvenom".

Ubrzo se doznalo da svi ovi problemi imaju isti uzrok – pad Amazon Web Servicesa, cloud servisa o kojem ovisi "pola Interneta", ako ne i više. Na statusnoj stranici prikazano je bilo da je u prekidu ili u otežanom radu gotovo 60 servisa, s time da je servis DynamoDB u američkoj regiji najteže pogođen.

Iz Amazona su tek poručili da rade na otklanjanju problema, a korisnicima ostaje tek strpiti se dok sve ne bude popravljeno.

"Izvješća korisnika ukazuju na probleme na Amazon Web Services (AWS) u regiji US-East-1. Ovi problemi utječu na više usluga koje ovise o AWS infrastrukturi. Pratimo situaciju: provjerite svoju lokalnu Downdetector stranicu za najnovija ažuriranja", poruka je s najpoznatijeg svjetskog servisa za praćenje "zdravlja" internetskih stranica.

NADOPUNA (13:30): Amazon je objavio da je osnovni problem riješen: "Temeljni problem s DNS-om je u potpunosti riješen i većina operacija AWS servisa sada se normalno izvršava. Neki zahtjevi mogu biti ograničeni dok radimo na potpunom rješavanju. Osim toga, neke usluge nastavljaju raditi s nagomilanim događajima poput Cloudtraila i Lambde. Dok je većina operacija oporavljena, zahtjevi za pokretanje novih EC2 instanci (ili usluga koje pokreću EC2 instance poput ECS-a) u regiji US-EAST-1 i dalje imaju povećane stope pogrešaka."