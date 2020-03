Proživite misiju Apollo 13 u stvarnom vremenu, 50 godina kasnije

Misija Apollo 13 lansirana je prije 50 godina, 11. travnja 1970. godine. Astronauti Jim Lovell, John Swigert i Fred Haise trebali su posjetiti Mjesec. No, manje od 56 sati nakon lansiranja, još dok su lunarni, zapovjedni i servisni modul letjelice još putovali prema svojem odredištu, dogodila se nezgoda. Eksplozija u spremniku kisika značila je prekid normalnog leta, a u povijest je ušla rečenica "Houston, we've had a problem" koja je označila početak misije spašavanja trojice astronauta i njihov neplanirani povratak na Zemlju.

Kako se bliži 50. obljetnica ove misije, na Internetu se pojavila web stranica Apollo in Real Time koja objedinjava sve dostupne podatke, novinske izvještaje, fotografije, video i audio snimke i ostale materijale iz tog vremena. Sve ovo omogućava posjetiteljima da "prožive" cijelu ovu napetu misiju, od početka do kraja, u stvarnom vremenu, kroz cijelih nešto manje od šest dana.

Kao da ste u Houstonu 1970.

Jednom kada posjetitelj pokrene misiju, u stvarnom će mu vremenu stizati snimke i izvješća, baš kao što su i tada, 1970. godine, stizali u javnost. Sve je dostupno kroz interaktivan pregled unutar kojeg korisnik može birati što će gledati i slušati – primjerice, slušati razgovore iz kontrole misije, gledati TV izvješća, slušati razgovore iz Apollo modula, čitati transkripte istih, nadzirati letjelicu i slično.

Iako se u misiju moguće uključiti bilo kada, za potpuni doživljaj moguće se istoj priključiti i u stvarnom vremenu, točno na 50. obljetnicu lansiranja, 11. travnja. Za one koji imaju previše vremena u kućnoj izolaciji na istoj stranici moguće je, na sličan način, popratiti i misije Apollo 11 i 17.

U slučaju da vam niti to nije dovoljno, uvijek možete ponovno pogledati film Apollo 13 u kojem je ova riskantna misija prilično dobro prikazana. Fun fact: Od misije Apollo 13 do snimanja istoimenog filma 1995. godine prošlo je otprilike jednako vremena kao od pojave tog filma do danas.