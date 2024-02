Tvrd pristup ipak se isplati: YouTube Premium ima 100 milijuna pretplatnika

Prvo je to pokazao Netflix, a sada i YouTube: ponudite li dovoljno privlačan sadržaj, pa onemogućite besplatan pristup do njega, velik broj korisnika će se ipak odlučiti na plaćanje pretplate. U slučaju Netflixa govorimo o uvjetno "besplatnom" pristupu, tj. dijeljenju lozinki. Otkako je ono zabranjeno, broj pretplatnika na taj video servis ubrzano raste, unatoč mnogim suprotnim očekivanjima. Do kraja prošle godine došao je do rekordnih 260,8 milijuna.

Rekordne pretplate

Sličan potez povukao je i YouTube – zabranom korištenja adblockera i sve oštrijim mjerama kojima se gledatelje prisiljava ili na plaćanje pretplate ili na gledanje (brojnih i dugotrajnih) reklama. Prema sada objavljenom rekordu, čini se da je i njima "upalilo" s nešto oštrijim metodama doći do cilja. Od posljednjeg tjedna siječnja, naime, ovaj servis bilježi nikada prije viđenih 100 milijuna pretplatnika na usluge YouTube Premium i YouTube Music (to uključuje i one koji su trenutačno na prvom besplatnom mjesecu korištenja).

Iz YouTubea kažu da je naplata sadržaja kod njih uvedena 2015. godine, primarno za ljubitelje glazbe kroz YouTube Music, a tada je omogućavala neprekinuto slušanje glazbe i rad sa zaključanim ekranom mobitela. Kroz godine je usluga evoluirala, proširile su se njezine pogodnosti i postala je dostupna u više od 100 zemalja i regija.

U posljednjih godinu dana YouTube Premium je, osim što su ga "gurali" zabranom adblockera, dobio i neke nove pogodnosti, poput 1080p HD kvalitete reprodukcije, "pametnih" downloada, nastavka reprodukcije na bilo kojem uređaju istog korisnika, stvaranje lista reprodukcije ili kreiranja vlastitih "radio postaja". Zahvaljujući tim unaprjeđenjima, ali sigurno i činjenici da su gledatelje počeli pretjerano bombardirati reklamama, samo u proteklih godinu dana YouTube Premium je počelo plaćati novih 20 milijuna korisnika.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je cijena pretplate na YouTube Premium 9,55 eura na mjesec za individualnu ili 14,60 eura na mjesec za obiteljsku pretplatu (za do 5 članova istog kućanstva). Prvih mjesec dana probnog razdoblja korištenje je besplatno.