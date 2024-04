YouTube će blokirati neslužbene aplikacije koje prikazuju njihov sadržaj bez oglasa

Iz YouTubea ovoga tjedna stiže nova odluka, usmjerena ka blokiranju korisnika koji sadržaje s tog servisa konzumiraju putem vanjskih, neslužbenih aplikacija. Sudeći prema onome što su objavili na svojim stranicama za podršku korisnicima, postrožit će primjenu svojih pravila za vanjske aplikacije "koje krše uvjete poslovanja", s posebnim naglaskom na funkcije blokiranja oglasa.

"Sadržaj nije dostupan"

Gledatelji koji koriste takve aplikacije mogli bi imati problema s "bufferom" i mogla bi im se lako pojaviti greška s opisom "The following content is not available on this app" ("Sljedeći sadržaj nije dostupan u ovoj aplikaciji").

Ovako iz YouTubea pojašnjavaju nove korake: "Želimo naglasiti da naši uvjeti ne dopuštaju vanjskim aplikacijama isključivanje oglasa, jer to kreatorima onemogućava nagrade za gledanost. Oglasi na YouTubeu pomažu u podršci kreatorima i omogućavaju milijardama ljudi diljem svijeta korištenje naše video usluge." Sve je, dakle, u monetizaciji sadržaja i zaradi na gledateljima.

Plati pa gledaj

Kao "rješenje", još jednom podsjećaju da za one koji "preferiraju iskustvo potpuno bez reklama" postoji pretplata YouTube Premium. Vanjske aplikacije za gledanje YouTubea bit će podržane samo u slučajevima kada koriste službeni API u skladu s važečim politikama i pravilima korištenja. "Kad pronađemo aplikaciju koja krši te uvjete, poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo zaštitili našu platformu, kreatore i gledatelje", zaključio je YouTubeov zaposlenik potpisan kao Rob.

Najavljena mjera zabrane u skladu je i s ranijim YouTubeovim potezima, kojima se na različite načine pokušavaju suzbiti rješenja za blokiranje oglasa.