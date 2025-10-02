Gdje večeras gledati europske nastupe Dinama i Rijeke?

Nakon uspješnog starta u Europskoj ligi, Dinamo večeras od 21:00 sat čeka gostovanje kod Maccabija u utakmici koja se zbog sigurnosnih razloga igra u Bačkoj Topoli. Istovremeno, Rijeka svoju europsku priču u Konferencijskoj ligi započinje u Armeniji protiv Noaha, s početkom u 18:45.

Obje utakmice ključne su za ambicije naših klubova, a za navijače je najvažnije pitanje – gdje ih gledati? Odgovor leži u kanalima Arena Sporta, a mi donosimo detaljniji pregled kako legalno doći do prijenosa.

Vodič kroz TV pakete

Prava na prijenos za oba susreta u Hrvatskoj drži Arena Sport. Utakmicu Maccabi - Dinamo možete pratiti na kanalu Arena Sport 1, dok je dvoboj Noah - Rijeka na rasporedu na kanalu Arena Sport 2. Ovi kanali dostupni su putem nekoliko glavnih teleoperatera u zemlji, no ponuda se razlikuje ovisno o paketu i tehnologiji.

Korisnici usluga Hrvatskog Telekoma kanale Arena Sport 1 i 2 pronalaze već u osnovnim MAXtv paketima, bilo da se radi o IPTV ili satelitskoj usluzi. Za pristup svim Arena Sport kanalima (3-10) potrebno je imati veći paket ili ugovoriti dodatni sportski paket. Slična je situacija i kod A1 Hrvatska, gdje osnovni paketi često uključuju Arena Sport 1 i 3. Međutim, za potpuni doživljaj i sve kanale, A1 nudi Osnovni Sportski paket koji objedinjuje sve Arena kanale, uključujući i jedinstveni Arena Sport Mozaik kanal za istovremeno praćenje više utakmica.

Alternativne opcije uključuju EON TV, koji u svojim FULL i PREMIUM paketima nudi kompletnu paletu Arena Sport kanala, te Iskon i EVOtv, koji također imaju Arena Sport 1 i 2 u svojim osnovnim ponudama, s mogućnošću nadoplate za dodatne sportske sadržaje.