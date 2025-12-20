AI troši struje kao New York i vode koliko se godišnje popije iz boca

Tehnološki divovi nerado otkrivaju potrošnju, posebno za upite koji čine 80-90 % potrošnje energije

Mladen Smrekar subota, 20. prosinca 2025. u 06:30
Nagađa se da bi nagađa se da bi 2030. potrošnja vode za hlađenje servera mogla dosegnuti milijardu kubnih metara godišnje 📷 Freepik
Nova studija nizozemskog Instituta za studije okoliša, objavljena u časopisu Patterns procjenjuje da umjetna inteligencija emitira 32,6 do 79,7 milijuna tona ugljičnog dioksida godišnje, što odgovara emisijama New Yorka koji u atmosferu ispušta oko 50 milijuna tona CO₂. To AI otisak čini usporedivim s emisijama najvećih svjetskih gradova, uglavnom zbog podatkovnih centara koji troše do 23 GW električne energije, dvostruko više od ukupne potrošnje Nizozemske.​

Korporativna tajnovitost

AI sustavi troše 312,5 do 764,6 milijardi litara vode godišnje za hlađenje servera i proizvodnju struje, što približno odgovara svjetskoj godišnjoj potrošnji flaširane vode. Ova potrošnja je još teža za procjenu zbog korporativne tajnovitosti, a nagađa se da bi 2030. mogla dosegnuti čak milijardu kubnih metara godišnje.​

Procjene se temelje na podacima o Nvidia i AMD čipovima, TSMC proizvodnji i IEA statistikama. Tehnološki divovi ne otkrivaju potrošnju, posebno za inference, upite koji čine 80-90 % potrošnje energije. Potrebni su nam obnovljivi izvori, efikasnije hlađenje i obvezno izvještavanje, kažu autori studije koja upozorava da bez akcija AI može opteretiti resurse kao male zemlje i poziva industriju na odgovornost.



