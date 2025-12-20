AI troši struje kao New York i vode koliko se godišnje popije iz boca
Tehnološki divovi nerado otkrivaju potrošnju, posebno za upite koji čine 80-90 % potrošnje energije
Nova studija nizozemskog Instituta za studije okoliša, objavljena u časopisu Patterns procjenjuje da umjetna inteligencija emitira 32,6 do 79,7 milijuna tona ugljičnog dioksida godišnje, što odgovara emisijama New Yorka koji u atmosferu ispušta oko 50 milijuna tona CO₂. To AI otisak čini usporedivim s emisijama najvećih svjetskih gradova, uglavnom zbog podatkovnih centara koji troše do 23 GW električne energije, dvostruko više od ukupne potrošnje Nizozemske.
Korporativna tajnovitost
AI sustavi troše 312,5 do 764,6 milijardi litara vode godišnje za hlađenje servera i proizvodnju struje, što približno odgovara svjetskoj godišnjoj potrošnji flaširane vode. Ova potrošnja je još teža za procjenu zbog korporativne tajnovitosti, a nagađa se da bi 2030. mogla dosegnuti čak milijardu kubnih metara godišnje.
Procjene se temelje na podacima o Nvidia i AMD čipovima, TSMC proizvodnji i IEA statistikama. Tehnološki divovi ne otkrivaju potrošnju, posebno za inference, upite koji čine 80-90 % potrošnje energije. Potrebni su nam obnovljivi izvori, efikasnije hlađenje i obvezno izvještavanje, kažu autori studije koja upozorava da bez akcija AI može opteretiti resurse kao male zemlje i poziva industriju na odgovornost.