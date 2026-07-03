Beč osniva Centar za digitalni humanizam

Digitalne tehnologije trebaju služiti ljudima, a upravo je to temeljna ideja digitalnog humanizma. Kako bi dodatno potaknuo razvoj istraživanja i međunarodne suradnje u tom području, Beč osniva novi Centar za digitalni humanizam

Grad Beč, austrijsko Ministarstvo znanosti te vodeća bečka sveučilišta zajednički osnivaju Center for Digital Humanism Vienna (CDH Vienna), novo međunarodno središte posvećeno istraživanju i razvoju digitalnog humanizma. Osnivanje centra najavljeno je u sklopu međunarodne konferencije Digital Humanism Conference 2026 koja se prošli tjedan održala u Beču.

Novi centar zajednički podupiru Grad Beč, austrijsko Ministarstvo znanosti, Sveučilište u Beču, Tehničko sveučilište u Beču (TU Wien), Bečko gospodarsko sveučilište (WU Wien) i Central European University (CEU). Na čelu centra bit će profesor informatike Peter Knees sa sveučilišta TU Wien. CDH Vienna koordinirat će interdisciplinarne istraživačke i inovacijske projekte, pružati stručnu potporu politici i javnoj upravi te razvijati međunarodnu suradnju u području digitalnog humanizma. Cilj je povezati znanost, gospodarstvo, javni sektor i civilno društvo kako bi se digitalna transformacija razvijala u skladu s društvenim, etičkim i demokratskim vrijednostima.

Digitalni humanizam nastao je upravo u Beču te je tijekom posljednjih godina prerastao u međunarodno prepoznat koncept koji tehnološki razvoj povezuje s odgovornim upravljanjem, zaštitom demokracije i dobrobiti građana. Osnivanjem novog centra taj pristup dobiva trajnu institucionalnu potporu i dodatno učvršćuje položaj Beča kao jednog od vodećih europskih središta za istraživanje digitalne transformacije.

Predstavnici Grada Beča ističu kako digitalizacija mora služiti ljudima te da nove tehnologije trebaju pridonositi kvaliteti života, jačanju sudjelovanja građana i općem dobru. Novi centar zato će biti mjesto na kojem će se zajednički razvijati odgovori na ključna pitanja umjetne inteligencije, digitalizacije i budućeg tehnološkog razvoja.