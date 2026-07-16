Digitalni katalog s djelima Gustava Klimta

Bečki muzej Belvedere nedavno je objavio digitalni katalog Klimtovih djela iz svog fundusa te najnovija istraživačka otkrića i detaljnu dokumentaciju o stvaralaštvu bečkog slikara

Belvedere je postao prvi austrijski državni muzej koji je svoju zbirku javnosti učinio dostupnom u tako detaljnom obliku. Ovom digitalnom zbirkom Belvedere povezuje povijest umjetnosti, restauraciju, istraživanje provenijencije i digitalni doseg te trajno povećava vidljivost Klimtovih djela.

Zahvaljujući digitalnom katalogu rezultati višegodišnjih znanstvenih istraživanja postaju javno dostupni, a muzej jača svoju ulogu međunarodnog kompetencijskog centra za Gustava Klimta.

Od 2022. godine Belvedere radi na detaljnoj studiji svih 24 djela Gustava Klimta u svojoj zbirci. Novi digitalni katalog uključuje iscrpne povijesnoumjetničke eseje o svakom djelu, dokumentaciju restauratorskih istraživanja, građu iz muzejske arhive, sveukupnu povijest izlaganja, opsežnu bibliografiju te poveznice na digitalne izvore. Poseban je naglasak stavljen na istraživanje provenijencije – za svako je djelo prikazan detaljan lanac porijekla, dopunjen informacijama o izvorima i komentarima o povijesti vlasništva. Katalog je kreiran kao dinamična baza podataka s ciljem kontinuiranog proširivanja. Digitalna struktura omogućuje jednostavan unos novih rezultata istraživanja, a dugoročno se može primijeniti i na druge umjetnike iz zbirke ove kulturne ustanove.

Digitalni katalog pruža i posve novi uvid u Klimtovo stvaralaštvo. Jedan od primjera je slika „Judita“. Na temelju usporedbi s prikazima muze Melpomene ovo je djelo prvi put smješteno u kontekst kazališne ikonografije. U digitalnoj zbirci su i dosad nepoznata pisma Gustava Klimta povezana s narudžbom portreta bečkog glumaca Josefa Lewinskog u ulozi Carlosa u Goetheovoj tragediji „Clavigo“. U katalog su uključena i biografska istraživanja o nekima od Klimtovih modela poput Johanne Staude i Fritze Riedler. Katalog okuplja i mnoge druge zanimljive, manje poznate informacije o radu ovog velikog bečkog slikara.

Belvedereov digitalni katalog zbirke Gustava Klimta predstavlja novi standard znanstvene katalogizacije muzejske građe i javnosti omogućuje brz i jednostavan pristup njegovoj umjetnosti.