Kada se radi od kuće, radni dan ima tri vrhunca aktivnosti

Pandemija je potpuno promijenila paradigmu rada, a posao je s privatnim životom isprepleten više nego ikada prije – pokazuje to novo Microsoftovo istraživanje navika njihovih zaposlenika. Prošla istraživanja ovog tipa pokazala su kako je rad od kuće značajno produžio radno vrijeme, odnosno da su zaposlenici nesvjesno u prosjeku poslodavcu poklonili oko četiri sata tjedno prekovremenog rada, dok su radili od kuće. Drugi rezultat ticao se "gušenja" inovativnosti i produktivnosti kad je riječ o isključivo online radu, a najnoviji podaci pokazuju i kako ljudi raspoređuju radno vrijeme kada nisu u uredu.

Tri vala tijekom dana

Prema Microsoftovim podacima o količini tipkanja unutar aplikacije Teams, radno vrijeme "od 9 do 5" polako postaje stvar prošlosti, a zaposlenici sve češće rade i značajno izvan radnog vremena – u kasnim poslijepodnevnim, pa i noćnim satima. To je dovelo do sasvim novog izgleda radnog dana, ako se analizira intenzitet aktivnosti na Teamsima (a lako se može prevesti i u slanje e-mailova i druge radne zadatke).

Intenzitet aktivnosti svih radnika

Dan u životu prosječnog zaposlenika koji radi od kuće tako vrlo često ima tri izražena "vrhunca" produktivnosti. Prvi je obično u prijepodnevnim satima, prije pauze za ručak (oko 11 sati). Drugi vrh, nešto niži, kulminira oko 15 sati, dok je onaj iznenađujući, treći i najmanji vrhunac, zabilježen oko 22 sata.

Kao moguće objašnjenje tog trećeg vala aktivnosti, koji nije niti blizu redovnog radnog vremena, ističe se da u njemu radne zadatke obavljaju oni koji imaju djecu – pa s njima provedu poslijepodne, spreme ih na počinak, a potom se uhvate posla. U to vrijeme slobodni su od e-mailova, poziva i ostalih distrakcija, pa nadoknađuju propušteno tijekom dana.

Intenzitet aktivnosti onih radnika koji vole raditi uvečer

Broj poruka poslanih preko Teamsa izvan radnog vremena od početka pandemije porastao je za čak 42%, a 30% zaposlenika pokazuje trend "trećeg vala" aktivnosti u večernjim satima.

Fleksibilnost rada

Microsoft zaključuje kako je ključno da kompanije podupiru zaposlenike kada oni samostalno na ovaj način "redizajniraju" svoj radni dan. Poslodavci moraju biti otvoreniji i fleksibilniji prema, primjerice, uzimanju pauza preko dana, sukladno potrebama radnika, ako takvo ponašanje ima za cilj veće zadovoljstvo zaposlenika te, posljedično, njihovo bolje zdravstveno i mentalno stanje. Ono što je bitno, jest ne zakazivati sastanke u nekonvencionalno vrijeme, i fokusirati se na produktivnost, a ne na vrijeme kada netko radi.

Rad noću sve je češća pojava

Microsoft također navodi da će u Outlook i Teamse uvesti mogućnosti slanja poruka prema rasporedu – tj. oni koji rade uvečer moći će svoje mailove i poruke natipkati kad god im odgovara, poslati ih s odgodom, pa će one primateljima biti isporučene tek u redovno radno vrijeme.