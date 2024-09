Pozicija na mreži određuje sudbinu novih riječi

Jezik se razvija unutar društvenog konteksta i varijacije u jeziku uvijek se međusobno nadmeću. U svakodnevnom jeziku riječi neprestano nastaju, ali sve ne opstaju duže vrijeme. Postoji li u tom procesu neko pravilo, zanimalo je istraživače École Normale de Lyon.

Od prvog tweeta do hita

Oni su analizirali više od 650 milijuna tweetova napisanih na francuskom između 2012. i 2014. i pritom identificirali 400 riječi koje su se u tom razdoblju pojavile na tadašnjem Twitteru, danas X-u. Sljedećih pet godina pratili su njihovo pojavljivanje u postovima 2,5 milijuna korisnika ne bi li otkrili što se dogodilo s njima i u kakvoj je vezi upotreba tih izraza s ljudima koji su usvajali i širili društvenom mrežom. Rezultate svog istraživanja sad su objavili u časopisu Complex Systems.

Društvena mreža koju čini 18 pojedinaca koji pripadaju trima različitim zajednicama i njihove međusobne veze ENS Lyon

Sve nove riječi ulaze u upotrebu na isti način i sve "leksičke inovacije" nalikuju jedne drugima, bez obzira na to budu li kasnije široko prihvaćene ili s vremenom potiho nestanu iz komunikacije. Međutim, u kasnijoj fazi širenja tih leksičkih inovacija istraživači su uočili statistički značajne razlike između riječi koje ulaze u svakodnevni žargon ili nestaju iz njega.

Važnost veza

Tipično, riječi koje na kraju budu široko prihvaćene u pravilu koriste ljudi koji se nalaze u središtu komunikacijskih mreža. One se uz to dulje se vrijeme relativno rijetko koriste prije no što uđu u fazu rasta. Takve riječi kolaju 18,5 mjeseci u usporedbi sa 6,5 ​​mjeseci koliko se na mrežama koristi neki kasnije zaboravljeni termin. Krilatice koje više koriste ljudi s margina komunikacijskih mreža, s manje međusobnih veza, brže ulaze u upotrebu, ali nakon toga obično slijedi i još brži pad upotrebe i one tonu u zaborav.

Primjeri riječi koje su u svom istraživanju pratili francuski istraživači ENS Lyon

"Riječi koje usvajaju korisnici društvenih mreža koji zauzimaju središnja mjesta u svojoj zajednici i lako dolaze u kontakt s drugim zajednicama lakše se ustaljuju u svakodnevnoj komunikaciji, i obratno", objašnjavaju istraživači "Pozicija govornika u komunikacijskoj jasno ukazuje na to hoće li neka nova riječ zaživjeti ili nestati."