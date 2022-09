Preko 70% radnika koji nisu u IT-u kaže da ih je pandemija pripremila da preuzmu IT zadatke

Istraživanje je temeljeno na anketiranju 3300 stručnjaka koji diljem svijeta rade u IT-u i drugim poslovnim funkcijama tj. 500 donositelja odluka u IT-u i drugim ključnim poslovnim funkcijama u Sjevernoj Americi (SAD i Kanada).

76% ispitanih u Sjevernoj Americi slaže se da njihova organizacija potiče zaposlenike koji nisu IT zaposlenici da razvijaju vlastite aplikacije koristeći low-code/no-code platforme. Osim toga, većina odjela izvan IT-a, posebno kontrola kvalitete (24%) i financije (21%), koristi umjetnu inteligenciju/strojno učenje (AI/ML).

Image: ManageEngine

Unatoč tome što zaposlenici koji se ne bave IT-om sada imaju više znanja o IT-u nego što su imali prije pandemije (76%), donositelji poslovnih odluka vjeruju da su nedostatak obuke (48%) i osnovno tehničko znanje (47%) ključne prepreke u iskorištavanju dostupnih tehnologija od strane zaposlenika, prenosi VentureBeat.

Značaj tehnologije u organizacijama povećala je tehničku stručnost zaposlenika koji nisu IT, ali ne do te mjere da bi mogli bez IT odjela. Međutim, čak i dok se tehnologija razvija i postaje sve prisutnija u svim poslovnim funkcijama, organizacije su u opasnosti da izgube svoj tehnološki talent i moraju tražiti načine kako da zadrže ključne IT zaposlenike i tako si osiguraju kontinuirani uspjeh.

Više doznajte u izvješću ManageEnginea.