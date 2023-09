Zoom pozadina utječe na vaš prvi dojam

Nije važno samo jeste li se za poziv počešljali i umjesto pidžame odjenuli košulju; vaša Zoom pozadina može utjecati na vaš prvi dojam kod sugovornika, pokazala je studija britanskog Sveučilišta Durham. Naime, čini se da su sugovornici s druge strane linije skloniji ​lica iza kojih se u kadru nalaze sobne biljke ili police s knjigama procjenjivati kao vjerodostojnija i kompetentnija od lica iza kojih se nalazi životni prostor ili kakva slika. Na prosudbe, ukazuje ista studija, utječu i spol govornika i njihov izraz lica.

Odabir pozadine i prvi dojam

Prethodna istraživanja pokazala su da prvi dojam može napraviti stvarnu razliku u životima ljudi; na primjer, mogu utjecati na odluke o kažnjavanju ili izbore ljubavnih partnera. Veliki porast videokonferencija rezultirao je time da se mnogi prvi dojmovi o drugima sada događaju u virtualnom svijetu. Popularne platforme za videokonferencije korisnicima omogućuju prilagodbu pozadinske slike. Međutim, malo je studija istraživalo kako odabir pozadine može utjecati na prvi dojam.

U istraživanu su korištene fotografije žena i muškaraca, nasmijanih ili s neutralnim izrazom lica... Durham University

Istraživači su sudionicima studije pokazali fotografije koje su izgledale kao da su snimljene tijekom videokonferencije. Svaka je slika prikazivala lice muškarca ili žene, bilo nasmijano ili s neutralnim izrazom, na pozadini koja prikazuje životni prostor, kućne biljke, police s knjigama, prazan zid ili poster morža na santi leda.

... na pozadini koja prikazuje životni prostor, kućne biljke, police s knjigama, prazan zid ili poster morža na santi leda Durham University

Anketa je pokazala da su lica s pozadinom na kojoj se vide sobne biljke i police za knjige ocijenjena vjerodostojnijima i kompetentnijima od lica s drugim pozadinama. S druge strane, najmanje kompetentnima ili pouzdanima ocijenjena su lica iza kojih se jasno vidi njihov životni prostor ili slika.

Žene i muškarci

Uz to, vjerodostojnijima i kompetentnijima od neutralnih smatraju se sretna lica, baš kao što se takvima doživljavaju i ženska lica. No, žene iza kojih se vidi njihov životni prostor nisu percipirana manje pouzdane od onih koje stoje ispred sobnih biljaka ili police s knjigama. To znači da je manja pouzdanost povezana s pozadinom životnog prostora prvenstveno uzrokovana pojavom muškog lica u prvom planu.

Žene se doživljavaju kao vjerodostojnije i kompetentnije od muškaraca bez obzira na pozadinu Durham University

Potrebno je više istraživanja kako bi se potvrdili ovi nalazi i istražilo vrijede li jednako za različite kulturne kontekste; na primjer, baza podataka slika korištena u studiji prvenstveno je prikazivala bijelce. Unatoč tome, istraživači sugeriraju da bi se korisnici videokonferencija koji žele ostaviti dobar dojam, posebice muškarci, mogli nasmiješiti i odabrati pozadinu sa sobnim biljkama ili policom za knjige.

Odabir pozadine može utjecati na prvi dojam koji ostavljate na sugovornika rawpixel

"Ovo istraživanje pokazuje kako naše Zoom pozadine mogu utjecati na prve dojmove koje ostavljamo. Ako želite ispasti pouzdani i kompetentni, morate koristiti neka iskustva, a neka svakako izbjegavati", zaključuju istraživači.