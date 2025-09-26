JBL Quantum 910 Wireless nisu samo slušalice za igrače

Iako JBL nije toliko često biran proizvođač periferije među igračima, slušalice Quantum 910 Wireless predstavljaju jedne od najsvestranijih modela na tržištu, a sada se mogu kupiti i po akcijskoj cijeni od 239,99€ na webshopu Tehnologista.hr.

Naime, ove slušalice imaju integrirane senzore za praćenje pokreta glave, što omogućuje trodimenzionalno pozicioniranje zvuka. Slušalice koriste 50-milimetarske HI-Res neodimijske drivere s QuantumSound Signature potpisom, što rezultira visokim tonovima i dubokim basom. U praksi, ovo se neće osjetiti samo u igrama, već i pri gledanju filmova ili slušanju glazbe.

Nadalje, bežično povezivanje ide putem 2,4-gigahercne veze niske latencije ili Bluetootha 5.2, uz autonomiju do 39 sati rada. Posebno je praktično to što se slušalice mogu puniti i tijekom igranja, a imaju i aktivno poništavanje buke koje uklanja sav pozadinski šušur pa s njima možete i na LAN party.

Kad se već govori o LAN partyju, istaknimo i mikrofon koji uklanja šum i jeku. Slušalice također podržavaju i Discord game-chat balans, što znači da korisnici mogu precizno namjestiti omjer glasnoće igre i razgovora. Također, tu je i dual wireless funkcija pa dok ste spojeni na igru putem 2,4-gigahercnog donglea, Bluetooth omogućuje istovremeno javljanje na poziv na mobitelu ili pak puštanje glazbe u pozadini.

Po pitanju udobnosti, jastučići od memorijske pjene presvučeni kožom i lagana, ali čvrsta konstrukcija osiguravaju da dugotrajne sesije ne postanu preteške za vaše uši. Iako su optimizirane za PC, slušalice Quantum 910 Wireless kompatibilne su i s PlayStationom, Nintendo Switchom, Xboxom, VR sustavima i mobilnim uređajima.