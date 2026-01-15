Laptop vam se pregrijava? Pogledajte ovaj stalak s tri ugrađena ventilatora i RGB-om

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Redragon Ingrid GCP511, stalak s tri ventilatora koji može rashladiti laptope dijagonale od 15 do 17 inča

Redragon Ingrid GCP511 je rashladni stalak namijenjen korisnicima koji koriste laptope dijagonale od 15 do 17 inča. Riječ je o dodatku koji kombinira aktivno hlađenje, podesivu ergonomiju i RGB osvjetljenje, zbog čega ga i izdvajamo iz trgovine Računala.hr.

Pri prvom pogledu, odmah je vidljivo da stalak koristi tri ugrađena ventilatora s maksimalnom brzinom vrtnje do 1.100 okretaja u minuti, a ukupni protok zraka doseže 70 CFM, što ga svrstava u srednju kategoriju rashladnih podloga. Razina buke deklarirana je na 56 dB, dok je očekivani radni vijek ventilatora 45.000 sati. Napajanje se odvija putem USB-a, uz radni napon od 5 V i struju od 0,15 A.

Na samom kućištu stalka nalaze se dva USB priključka, što omogućuje povezivanje dodatne periferije bez zauzimanja USB priključaka na laptopu. Upravljanje je pojednostavljeno putem zasebnih tipki za kontrolu brzine ventilatora i RGB osvjetljenja, čime korisnik može prilagoditi rad i vizualni dojam prema vlastitim preferencijama.

Redragon Ingrid GCP511 nudi i podesivi nagib, čime se olakšava prilagodba kuta gledanja i tipkanja, što može biti korisno pri duljem radu ili igranju. Masa stalka iznosi 900 grama, što ga čini relativno stabilnim, ali i dalje prenosivim rješenjem.

Cijena ovog stalka iznosi 36,14 eura.