Ovaj Chuwi 'ispod haube' ima Ryzen 9 9955HX i GeForce RTX 5070 Ti
U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo Chuwi GameBook 9955HX, 16-inčni igraći laptop koji za konkurentsku cijenu nudi specifikacije i za najzahtjevnije korisnike
Iako Chuwi nije više toliko nepoznat, malo tko zna da ovaj kineski brend ima laptope koji ulaze u znatno viši segment tržišta. Jedan od njih je GameBook 9955HX koji se kod nas može kupiti i u trgovini Računala.hr.
Radi se, naime, o igraćem laptopu koji ima AMD-ov Ryzen 9 9955HX, 16-jezgreni procesor temeljen na Zen 5 arhitekturi s podrškom za 32 threada i radnim taktovima do 5,4 GHz. Grafički dio preuzima grafički dio GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB GDDR7 memorije i TGP-om do 140 W. Uz ovakvu kombinaciju ide i 32 GB DDR5 RAM-a u dual-channel konfiguraciju, kao i 1 TB PCIe 4.0 SSD-a.
GameBook dolazi sa 16-inčnim IPS zaslonom rezolucije 2.560 × 1.600 piksela, omjera stranica 16:10 i frekvencije osvježavanja od 300 Hz. Takva kombinacija posebno je zanimljiva kompetitivnim igračima, ali i korisnicima koji cijene dodatni vertikalni prostor pri radu. Svjetlina do 500 nita omogućuje ugodan rad i u svjetlijim okruženjima, dok IPS tehnologija osigurava stabilne kutove gledanja.
Audio sustav s dva zvučnika i integrirani dual-mikrofoni zadovoljit će osnovne potrebe za komunikaciju i multimediju, dok je prednja kamera opremljena FHD i IR senzorom, što omogućuje i biometrijsku prijavu putem Windows Hello sustava. Od priključaka, GameBook ima HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a, više USB-A i USB-C priključaka s podrškom za brzo punjenje, kao i 2.5G Ethernet.
Što se tiče dimenzija, GameBook s masom od oko 2,3 kilograma i debljinom nešto većom od 21 mm, ne spada u ultrabookove, ali ostaje unutar očekivanih gabarita za 16-inčni igraći laptop. Baterija kapaciteta 77,77 Wh dovoljna je za osnovni rad izvan utičnice, no pri igranju i zahtjevnim zadacima realno je očekivati oslanjanje na priloženi 250 W punjač.
Ovaj Chuwi može se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 2.399 eura. Laptop dolazi s dvije godine jamstva i napominje se da ga je moguće servisirati u ovlaštenom servisu u Hrvatskoj.
|Specifikacije
|Ekran
|16” / 2.560 × 1.600 / IPS / 300 Hz
|Procesor
|AMD Ryzen 9 9955HX (16 C / 32 T, do 5,4 GHz, Zen 5)
|Grafička kartica
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, do 140 W)
|Memorija
|32 GB DDR5 5600 MHz (2 × 16 GB, dual-channel, proširivo do 64 GB)
|Disk
|1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
|Mreža
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
|Konektori
|HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a, 2 × USB-C (DP, PD 140 W / 100 W), 3 × USB-A 3.2 Gen 1, 2.5G Ethernet, 3,5-mm audio, DC-in
|Masa
|oko 2,3 kg
|Dimenzije
|356,7 × 253,8 × 21,4 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|2 godine (ovlašteni servis u Hrvatskoj)
|Cijena
|2.399,00 eura