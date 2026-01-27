Ovaj Chuwi 'ispod haube' ima Ryzen 9 9955HX i GeForce RTX 5070 Ti

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo Chuwi GameBook 9955HX, 16-inčni igraći laptop koji za konkurentsku cijenu nudi specifikacije i za najzahtjevnije korisnike

Bug.hr utorak, 27. siječnja 2026. u 06:30

Iako Chuwi nije više toliko nepoznat, malo tko zna da ovaj kineski brend ima laptope koji ulaze u znatno viši segment tržišta. Jedan od njih je GameBook 9955HX koji se kod nas može kupiti i u trgovini Računala.hr.

Radi se, naime, o igraćem laptopu koji ima AMD-ov Ryzen 9 9955HX, 16-jezgreni procesor temeljen na Zen 5 arhitekturi s podrškom za 32 threada i radnim taktovima do 5,4 GHz. Grafički dio preuzima grafički dio GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB GDDR7 memorije i TGP-om do 140 W. Uz ovakvu kombinaciju ide i 32 GB DDR5 RAM-a u dual-channel konfiguraciju, kao i 1 TB PCIe 4.0 SSD-a.

GameBook dolazi sa 16-inčnim IPS zaslonom rezolucije 2.560 × 1.600 piksela, omjera stranica 16:10 i frekvencije osvježavanja od 300 Hz. Takva kombinacija posebno je zanimljiva kompetitivnim igračima, ali i korisnicima koji cijene dodatni vertikalni prostor pri radu. Svjetlina do 500 nita omogućuje ugodan rad i u svjetlijim okruženjima, dok IPS tehnologija osigurava stabilne kutove gledanja.

Audio sustav s dva zvučnika i integrirani dual-mikrofoni zadovoljit će osnovne potrebe za komunikaciju i multimediju, dok je prednja kamera opremljena FHD i IR senzorom, što omogućuje i biometrijsku prijavu putem Windows Hello sustava. Od priključaka, GameBook ima HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a, više USB-A i USB-C priključaka s podrškom za brzo punjenje, kao i 2.5G Ethernet.

Što se tiče dimenzija, GameBook s masom od oko 2,3 kilograma i debljinom nešto većom od 21 mm, ne spada u ultrabookove, ali ostaje unutar očekivanih gabarita za 16-inčni igraći laptop. Baterija kapaciteta 77,77 Wh dovoljna je za osnovni rad izvan utičnice, no pri igranju i zahtjevnim zadacima realno je očekivati oslanjanje na priloženi 250 W punjač.

Ovaj Chuwi može se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 2.399 eura. Laptop dolazi s dvije godine jamstva i napominje se da ga je moguće servisirati u ovlaštenom servisu u Hrvatskoj.

Specifikacije  
Ekran 16” / 2.560 × 1.600 / IPS / 300 Hz
Procesor AMD Ryzen 9 9955HX (16 C / 32 T, do 5,4 GHz, Zen 5)
Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, do 140 W)
Memorija 32 GB DDR5 5600 MHz (2 × 16 GB, dual-channel, proširivo do 64 GB)
Disk 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Konektori HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a, 2 × USB-C (DP, PD 140 W / 100 W), 3 × USB-A 3.2 Gen 1, 2.5G Ethernet, 3,5-mm audio, DC-in
Masa oko 2,3 kg
Dimenzije 356,7 × 253,8 × 21,4 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 2 godine (ovlašteni servis u Hrvatskoj)
Cijena 2.399,00 eura

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi