Ovaj Chuwi 'ispod haube' ima Ryzen 9 9955HX i GeForce RTX 5070 Ti

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo Chuwi GameBook 9955HX, 16-inčni igraći laptop koji za konkurentsku cijenu nudi specifikacije i za najzahtjevnije korisnike

Iako Chuwi nije više toliko nepoznat, malo tko zna da ovaj kineski brend ima laptope koji ulaze u znatno viši segment tržišta. Jedan od njih je GameBook 9955HX koji se kod nas može kupiti i u trgovini Računala.hr.

Radi se, naime, o igraćem laptopu koji ima AMD-ov Ryzen 9 9955HX, 16-jezgreni procesor temeljen na Zen 5 arhitekturi s podrškom za 32 threada i radnim taktovima do 5,4 GHz. Grafički dio preuzima grafički dio GeForce RTX 5070 Ti s 12 GB GDDR7 memorije i TGP-om do 140 W. Uz ovakvu kombinaciju ide i 32 GB DDR5 RAM-a u dual-channel konfiguraciju, kao i 1 TB PCIe 4.0 SSD-a.

GameBook dolazi sa 16-inčnim IPS zaslonom rezolucije 2.560 × 1.600 piksela, omjera stranica 16:10 i frekvencije osvježavanja od 300 Hz. Takva kombinacija posebno je zanimljiva kompetitivnim igračima, ali i korisnicima koji cijene dodatni vertikalni prostor pri radu. Svjetlina do 500 nita omogućuje ugodan rad i u svjetlijim okruženjima, dok IPS tehnologija osigurava stabilne kutove gledanja.

Audio sustav s dva zvučnika i integrirani dual-mikrofoni zadovoljit će osnovne potrebe za komunikaciju i multimediju, dok je prednja kamera opremljena FHD i IR senzorom, što omogućuje i biometrijsku prijavu putem Windows Hello sustava. Od priključaka, GameBook ima HDMI 2.1, Mini DisplayPort 2.1a, više USB-A i USB-C priključaka s podrškom za brzo punjenje, kao i 2.5G Ethernet.

Što se tiče dimenzija, GameBook s masom od oko 2,3 kilograma i debljinom nešto većom od 21 mm, ne spada u ultrabookove, ali ostaje unutar očekivanih gabarita za 16-inčni igraći laptop. Baterija kapaciteta 77,77 Wh dovoljna je za osnovni rad izvan utičnice, no pri igranju i zahtjevnim zadacima realno je očekivati oslanjanje na priloženi 250 W punjač.

Ovaj Chuwi može se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 2.399 eura. Laptop dolazi s dvije godine jamstva i napominje se da ga je moguće servisirati u ovlaštenom servisu u Hrvatskoj.