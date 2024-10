Koji laptop kupiti za približno 1.000 eura?

Središnja tema novog Buga je pregled ponude laptopa iz tzv. zlatne sredine - modela sa solidnim performansama, dobrom izradom i prihvatljivom cijenom. Svi su testirani, pa možete i na osnovu toga dobiti potpunu informaciju za što su sve sposobni. Ali to je samo dio novog broja, uz mnoštvo hardverskih recenzija priredili smo i veliku kolekciju besplatnih alternativa za komercijalne programe

Podosta je uobičajeno da nas mnogi, znani i neznani, privatno i recimo to tako "službeno", pitaju – koji laptop bismo im preporučili, svakako da je među boljima, ali i da nije nešto pretjerano skup? To je ujedno i najčešće pitanje koje dobivamo, pa smo odlučili napokon posvetiti temu broja "zlatnoj sredini", kategoriji prijenosnika u kojoj se mogu pronaći vrlo pristojno opremljena računala, sasvim solidnih performansi i dobre kvalitete. Tijekom prošlih godina radili smo velike teme o jeftinim laptopima, koji se uglavnom kupuju djeci za školske potrebe ili za kućne nezahtjevne zadatke. S druge strane, gotovo u svakom broju imamo na testu jedan ili više laptopa, ali u pravilu, to su noviteti na tržištu, obično jako dobro opremljeni i namijenjeni zahtjevnijim korisnicima, što odmah znači da spadaju među skuplje uređaje.

Na koncu ispada da najmanje pišemo o prijenosnicima koji su cjenovno negdje u sredini, znači, s cijenom otprilike u rasponu između 900 i 1.100 eura, pa smo odlučili to ispraviti i pretresti tržište, skupiti sve zanimljivije laptope u tom rangu, isprobati ih, testirati, i na koncu ocijeniti. Sasvim očekivano, doista se za taj novac može dobiti itekako pristojan laptop, neki modeli pogodniji su za poslovnu namjenu, neki mogu poslužiti i kreativnim korisnicima, a neki čak i igračima. Ovisno o tome na koju stranu pretežu njihove specifične mogućnosti, raste zbroj kompromisa na drugoj strani, što je i očekivano za tu cjenovnu kategoriju.

Za one koji ipak i dalje preferiraju stolna računala, imamo posebnu poslasticu, hard-hit ovog mjeseca, Intelove nove procesore Arrow Lake, konkretno, na test smo dobili Core Ultra 5 245K i Core Ultra 9 285K. Razgovarao sam s autorom Lorenzom i veli on meni: Joj, koliko su novosti donijeli ovi Intelovi procesori, mogao sam o tome napisati deset stranica! Ali, kažem mu, pa i napisao si osam stranica za ovaj Bug? Ma, mislio sam, odgovara mi, da sam mogao napisati još deset stranica!

Odmah nakon teksta o potpuno novim procesorima slijede i dvije recenzije njima namijenjenih matičnih ploča: Gigabyte Z890 Aorus Master i Asus TUF Gaming Z890-Plus WiFi (uspjeli smo ih nabaviti i prije službene svjetske objave), a imamo već u pripremi i druge modele s istim čipsetom za sljedeći broj.

Već ste navikli da nas Petric izvještava iz Las Vegasa, s glasovitog CES-a, ali prošlog mjeseca krenuo je u suprotnom smjeru, odletjevši prema istoku. Završio je u možda i glamuroznijem Dubaiju, prvi put posjetivši grandiozni GITEX Global, tehnološki show koji se održava već 44. put. Poznato je da UAE već ulaže puno u IT projekte, ali planiraju to još i znatno pojačati, kako – možete doznati u našoj reportaži.

Ako želite imati pri ruci pohranjene svoje podatke, video kolekcije i slično, najbolje je da nabavite NAS. Iz te kategoprije uređaja posebno je zanimljiv izuzetno kompaktni NAS TerraMaster F8 SSD Plus, koji prima do osam NVMe SSD-ova, sposobnih za čuvanje vaših podataka i uz to brzo pristupanje.

Nismo zaboravili ni čitatelje koji žele pročitati i poneku softversku temu – ovaj mjesec Matija se fokusirao na softver otvorena kôda, i priredio pregled najboljih besplatnih zamjena za komercijalne programe. Postoji niz odličnog softvera otvorena kôda koji se može koristiti potpuno besplatno, a da pritom može poslužiti kao ozbiljna i posve funkcionalna alternativa dobro poznatom komercijalnom softveru. Ta tema namijenjena je svima onima koji se žele poslužiti nekom od brojnih dostupnih alternativa otvorena kôda, sve od operacijskog sustava do arhivera. Ponuda je bogata, a besplatna!

Kompletan sadržaj Buga 384 potražite na ovim stranicama.

Novi broj Buga od danas je na kioscima, a pretplatnicima je dostupan i u digitalnom izdanju.