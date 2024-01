Natrag u garažu - s novim Bugom

Proteklih mjeseci pripremali smo Bug Future Show, pod motom 'The Sound of Infinity', tijekom kojeg ćemo se, između ostalog, baviti povezanošću glazbe i tehnologije. To nam je bio povod da za veljaču iznova obradim tematiku koja nam je bila tema broja prije točno dvadeset godina!

Naslov vas vjerojatno prvo asocira na pjesmu Psihomodo popa, s kojom, istina, imamo i posebnu poveznicu – naime, u ljeto 1996. prvi put smo uz Bug imali priložen CD (prije smo prilagali samo diskete), pa smo nadobudno htjeli da odmah bude poseban. I bio je!

Složili smo ga tako da je bio particioniran za dva OS-a, jedan dio prostora bio je namijenjen za DOS i Windows sadržaje (to je pripremio Srđan Roje), a drugi dio za Macintosh (to je programerski i sadržajno složio Hrvoje Budin). Postojao je i treći dio popunjen – rock multimedijalnim sadržajem (pripremili su ga Paško Labura i Robert Šipek iz Carmen studija), u kojem su bile AVI snimke pozdravnih govora Rippera, Gopca, Husa i ekipe iz The Bastardza, ali važnije od toga, imali smo i njihove videospotove: "Natrag u garažu" Psihomodo popa; "Dinamo ja volim" Pips, Chips & Videoclipsa; "U prolazu" Parnog valjka i "Tvoja ljubav" The Bastardza. Bilo je to deset godina prije pokretanja YouTubea, prava egzotika... Da ne bih nešto krivo napisao, iskopao sam iz svoje arhive taj CD, pronašao i eksterni CD player (nemam više u računalu ugrađeni čitač), pokrenuo ga – i još uvijek radi! Videospotovi su u razlučivosti 320x240, smiješno na što to danas sliči, ali zvuk je još uvijek solidan…

Naslovnica kultnog Bug iz 2004. s temom broja koju je sada, isti autor, iznova obradio nakon 20 godina!

Ali vratimo se naslovu – on je ustvari poveznica s Bugom 143 iz 2004., kada smo u temi broja obradili problematiku snimanja glazbe u kućnom studiju s naslovom – Natrag u garažu. Taj broj Buga dugo je imao kultni status među čitateljima, jer je mnogima pomogao da naprave prve korake u stvaranju i snimanju glazbe uz pomoć računala.

Proteklih mjeseci pripremali smo Bug Future Show, pod motom 'The Sound of Infinity', tijekom kojeg ćemo se, između ostalog, baviti povezanošću glazbe i tehnologije. To nam je bio povod da za veljaču iznova obradim tematiku koja nam je bila tema broja prije točno dvadeset godina! Čak štoviše, isti je i autor – Oton Ribić, koji je s velikim zadovoljstvom prihvatio naš prijedlog da današnjim mladim (ili starim, nebitno) početnicima u svijetu glazbe, napiše savjete kako u kućnim uvjetima startati sa stvaranjem i snimanjem, kako se nadograđivati, na što treba osobito paziti, i finalno – gdje svoje radove objaviti. Za razliku otprije dvadeset godina, kada je teško bilo dobiti elementarne informacije, danas je veći problem snaći se u ogromnoj količini dostupnih programa i videosavjeta, poplavi instantnih rješenja i AI generiranih uradaka, pa bi mnogi opet mogli imati koristi od naše teme, obrađene na klasični način, uz vođenje korak po korak prema konačnom cilju.

Pratimo i AI trendove, a koliko su oni značajni pokazuje situacija s Microsoftom. Zahvaljujući pravovremenom okretanju prema umjetnoj inteligenciji i planu da razna AI rješenja integriraju u svoje proizvode, toliko je porasla vrijednost kompanije (tržišna kapitalizacija) da je Microsoft u jednom periodu, tijekom siječnja, bila najvrjednija tvrtka na svijetu (inače tu poziciju, u dugom kontinuitetu, drži Apple).

Od nedavno je Microsoft je dio svojih raznovrsnih AI rješenja objedinio u servis koji su nazvali Copilot. Ali Microsoft, u svom standardnom stilu, i kada želi stvari pojednostaviti, u tome baš ne uspijeva. Tako već sada postoji javni free Copilot, ali i istoimeni Copilot za poslovne korisnike (opet ne za sve, već samo za one nešto veće tvrtke), da bi sada ponudili treću verziju nazvanu Copilot Pro, dostupnu svima, ali uz plaćanje pretplate (skuplje nego li za MS 365, kako se sada zove bivši Office). Nije lako u svemu tome snaći se, pa i razlučiti čemu sve Copilot doista služi, i zato smo priredili posebnu temu u kojoj to detaljnije objašnjavamo.

CES 2024 – aktualni pobjednik Idea Knockouta, Ani Biome, plijenio je pozornost američkih medija na najvećem svjetskom tehnološkom spektaklu

Sredinom siječnja održao se i CES, najveći svjetski sajam zabavne elektronike (i puno više toga), koji je tradicionalno posjetio Dragan Petric i priredio opširnu reportažu o svemu što je stigao vidjeti (CES je tako velik i organizacijski raštrkan na više lokacija da ga je nemoguće cijelog proći). Nije bio sam, s njim je putovao Bojan Mušćet, ali i pobjednici Idea Knockouta, koji su, zahvaljujući tome, bili izlagači na CES-u, pa je dio izvještaja i tome posvećen.

U bogatom hardversko-recenzentskom dijelu Buga, istaknuo bih Dragin opis iskustva u radu s LCD 3D pisačem, koji za ispis koristi fotoosjetljivu sintetsku smolu; Davorove recenzije glazbenog streamera WiiM Pro te JBL-ovih Stage A130 zvučnika. I jedno i drugo ga je oduševilo, a za JBL zvučnike čak je napisao da "zaprepašćuju kvalitetom zvuka, s obzirom na svoje gabarite i cijenu". Zanimljiv način iskazivanja pozitivnog dojma i svakako poticaj na čitanje.

Oduševili su nas JBL-ovi zvučnici Stage A130, koji pružaju odličnu kvalitetu zvuka, a za cijenu od neočekivano razumnih 280 eura

S glazbom sam započeo, pa ću s audiouređajima i završiti, a nadam se da se vidimo na BFS-u!

Kompletan sadržaj broja 375 možete pogledati na ovoj stranici, a novi Bug od danas je dostupna na kioscima, kao i u digitalnom izdanju.