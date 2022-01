Over-the-Top televizije u Hrvatskoj, AIO vodeno hlađenje, kako je igrati se preko GeForce Now

Sve je bogatija ponuda televizijskih OTT usluga u nas, pa je došlo vrijeme da posvetimo veću pozornost formatu televizije koji bi u budućnosti mogo biti dominantan. Za one koji razmišljaju o Alder Lake procesorima i pločama, napravili smo veliki usporedni test AIO vodenih hlađenje, a za one koji žele malo napraviti reda s kućnim video snimakama ili imaju i veće ambicija, donosimo pregled 10 najboljih besltnih alata za rad s videsnimkama. Želite se igrati, a nemate dobru grafičku karticu? Jeste li isprobali GeForce Now? Mi jesmo!