Krizna situacija otkrila je najveće prednosti 3D ispisa

Proteklih tjedana mnogo se pisalo o raznim akcijama u koje su se uključili vlasnici 3D pisača i pomagali u izradi zaštitne opreme, ventila za respiratore i druge priručne medicinske opreme koja inače nije dostupna u velikim količinama. Na isti su se način u priču uključili mnogi – od Ferrarija do hrvatskih studenata – a pouka priče samo je jedna: tehnologije 3D ispisa postale su ozbiljan posao, neizbježan kada treba brzo i jeftino doći do kakvog inženjerskog rješenja, kao što je aktualna situacija s pandemijom i velikim pritiskom na zdravstveni sustav.

Poznato je kako 3D ispis omogućava brzu izradu prototipa iz nacrta, testiranje u praksi, povratak natrag u proizvodnju i ispravljanje dizajna sve dok on ne zadovolji potrebe. Inače bi ovaj proces u "tradicionalnoj" industriji trajao tjednima, ako ne i mjesecima. Kod 3D ispisa to vrijeme se broji u satima ili danima.

Što se događalo u Hrvatskoj?

Već spomenuta velika akcija hrvatskih studenata i vlasnika 3D pisača koji su se uhvatili ispisivanja zaštitnih vizira za medicinsko osoblje također ne bi bila izvediva bez 3D printa. Iskorištena su iskustva iz drugih zemalja, te ponajprije kompanije Prusa Research koja inače proizvodi 3D pisače i dijelove za njih – njihova ekipa usavršila je dizajn zaštitnog vizira i podijelila ga sa svima zainteresiranima. Hrvatski studenti i "3D printeraši" vrlo su se brzo organizirali i započeli s proizvodnjom na temelju Prusinog dizajna. Sličan scenarij slijedile su susjedne BiH i Srbija, kao i mnoge države Europske Unije.

Jedan od sudionika ove velike humanitarne akcije bila je i domaća platforma 3DPrintaj, koja je svoj 3D pisač predstavila i na Bugovom natjecanju Idea Knockout 2017. godine: "Prijavili smo se za suradnju i volontiranje jer imamo svoju “farmu” FDM/FFF 3D printera. 3D printali smo isključivo odobren Prusin dizajn u PETG materijalu te se pridržavali svih uputa oko same proizvodnje i sterilizacije 3D printanih komada. Koordinatori su nam donosili 3D printane držače vizira od brojnih volontera diljem Zagreba koji su, zahvaljujući uputama HSZ-a, bili kvalitetno izrađeni", kažu iz ovog startupa.

Ukupno 11 koordinatora ove akcije radilo je na proizvodnji i distribuciji vizira diljem Hrvatske. U dobrotvornoj akciji sudjelovalo je 289 pojedinaca, 27 škola, fakulteta i tvrtki te gotovo 400 3D pisača. Do 10. travnja izrađeno je i najugroženijim zdravstvenim djelatnicima diljem Hrvatske isporučeno više od 6.500 zaštitnih vizira.

Istodobno su se po Internetu pojavili i brojni besplatni 3D modeli raznih drugih uređaja i dodataka koji se mogu izraditi i na kućnim pisačima, a primjenjivi su kao sredstvo borbe protiv zaraze. Na jednoj od uz ovaj tekst priloženih fotografija prikazan je jedan takav – dodatak za kvake koji omogućava "hands free" otvaranje vrata podlakticom, bez kontaminiranja ruku, koji bi trebao spriječiti prijenos virusa u javnim prostorima i uredima.

Prednosti 3D ispisa

Ovakva brzinska izrada medicinske opreme diljem svijeta, u cijeloj povijesti proizvodnje, događaj je bez presedana. Moderna digitalna tehnologija i široka rasprostranjenost FDM/FFF 3D printera doprinijele su bržem razvoju prototipa, dostupnijem open source dizajnu, jednostavnijem testiranju proizvoda te velikoj mogućnosti 3D ispisivanja manjih serija nužno potrebnih proizvoda na bilo kojoj lokaciji – kako u Ferrarijevom pogonu u Maranellu, tako i u dnevnom boravku bilo kojeg vlasnika hobističkog 3D pisača.

Korištenje tehnologije 3D ispisa racionalno je za izradu serija od nekoliko desetaka pa sve do nekoliko tisuća komada pojedinih proizvoda, što se u ovom slučaju pokazalo kao dovoljno. Izrada skupog kalupa za tvorničku proizvodnju nije isplativa za izradu manjih serija proizvoda, a i zahtijeva više vremena i resursa. No, u slučaju potrebe proizvodnje koja se mjeri u desecima tisuća komada očekivan i logičan nastavak priče je injekcijsko prešanje plastike – što se sada i događa.

Vlasnici 3D pisača i volonteri iz ove akcije prepustili su masovnu serijsku proizvodnju kompaniji AD Plastik koja je investirala u izradu kalupa za injekcijsko prešanje i krenula s izradom 50 tisuća vizira, u ritmu od 2.000 dnevno i uz značajno manje varijabilne troškove po komadu. Povećana potreba za vizirima, i to ne samo kod nas nego i u svijetu, sada već nadilazi mogućnosti 3D ispisa, no on je ovdje odigrao ključnu ulogu.

Od ideje, preko prototipa pa do manjih serija proizvodnje ova tehnologija zadovoljila je tržišne potrebe za vrijeme koje je bilo potrebno da se tradicionalne metode proizvodnje prilagode na novonastalu situaciju. Za popunjavanje takve "rupe" i privremenu opskrbu tržišta, a pogotovo u kriznoj situaciji kakva nas je sada snašla, 3D printanje jednostavno nema alternative.