Marketingaš koji je instalirao AdBlocker

Posljednjih nekoliko godina vode se stalne polemike o internetskom oglašavanju, ali i o oglašavanju općenito. Kome to treba? Zašto se ljude maltretira s dosadnim reklamama? Namjerno spominjem riječ „reklama“, iako bi se sad mojim bivšim profesorima s fakulteta dignula kosa na glavi, ako je uopće još imaju. Nije reklama, nego oglas! Prema definiciji prof. dr. sc. M. Melera, reklama je pretjerano hvalisanje, sajamsko izvikivanje, neistinito i pretjerano isticanje kvalitete koja ne postoji, s ciljem da se ostvari što brža, jednokratna, prodaja. S druge strane, oglas je definiran kao nešto korisno gdje se potrošača ne doživljava kao protivnika, već kao partnera. Bilo kako bilo, ljudi bolje razumiju riječ „reklama“, sljubili su se s njom i organski je ne podnose, tako da sam ovaj put odabrao upravo nju.

Kao čovjek koji je diplomirao i specijalizirao marketing i kojemu je marketing i oglašavanje struka, razumljivo je da se zalažem za to da oglasi postoje i da budu učinkoviti – kako za oglašivača, tako za konzumenta, ali i za medij, agenciju, oglašivačku mrežu i sve ostale točke u kanalu oglašavanja. Od kvalitetnog oglasa bi u teoriji sve strane trebale profitirati – oglašivač tako da mu se investicija uložena u oglašavanje vrati kroz povećanu prodaju, medij tako da zaradi od plasmana oglasa, a konzument oglasa tako da sazna relevantnu i korisnu informaciju koja će ga potaknuti da sada ili u bližoj budućnosti kupi upravo ono što mu je potrebno. Ako je sve tako bajno, zašto su onda nastali adblockeri? Većina posjetitelja ove web-stranice zna što su adblockeri, a za one koji ne znaju, radi se o zasebnim programima ili proširenjima (pluginovima) internetskog preglednika kojima je zadaća blokirati neželjeno oglašavanje na internetu. E, ovdje dolazimo do prve nejasnoće… Zašto je odjednom oglašavanje neželjeno, ako mu je cilj da sve strane budu zadovoljne i da dobiju ono što trebaju?

AdBlocker - rješenje ili problem?

AdBlocker je proizvod tj. rezultat nastao kao rješenje određenog problema. Ma kakvog sad problema? Zar nismo rekli da je oglašavanje korisno za sve? Priznali mi ili ne, problem je oduvijek postojao i uvijek će postojati. U masi oglašivača i medija uvijek će se naći oni koji ne razumiju termin kvalitetnog oglašavanja i pokušavat će na sve načine oglas pretvoriti u reklamu koja je neželjena, obmanjujuća i štetna. Potrošači se nisu mogli drugačije boriti s takvom lošom praksom tržišne ekonomije, već su se potrudili sagraditi zid – programirati zaštitu koja će ih izolirati od „napadača“. I rodio se adblocker.

Priznat ću vam jednu stvar – dugo sam odolijevao uopće isprobavanju adblockera. Smatrao sam ih ljigavim i pokvarenim načinom borbe. Nezahvalni posjetitelji bi sve imali besplatno! Žele sadržaj, a ne žele oglase – sram ih bilo! Prvenstveni razlog privatnog ignoriranja adblockera je moja struka koja mi ne dozvoljava da zaobilazim oglase. Uvijek moram biti informiran o kampanjama koje se događaju na tržištu. Međutim, jedno jutro pregledavajući domaće tzv. mainstream portale jednostavno sam puknuo. Još onako pospan bez jutarnje kave uzeo sam laptop u krilo i otvorio internetski preglednik. Kad mi je u 7 sati ujutro na news portalu iskočio wallpaper oglas sa strane, pri vrhu megaboard, preko njega pop-up, a na dnu footer overlay, i sve to popraćeno neželjenim zvukom, prelomio sam i rekao „To je to!“. Google Search > AdBlock Plus > Install. Pa ljudi moji, što je ovo?!? Ja vidim sadržaj!

Stvari su mi odjednom postale kristalno jasne. Nisu korisnici u krivu – krivi su prvenstveno mediji, a tek potom agencije i oglašivači. Korisnici se samo brane od invazije neželjenog sadržaja. S druge strane, određeni gramzljivi mediji žele samo zaradu nauštrb kvalitete sadržaja – rekao bih da svoj sadržaj i portal prostituiraju. Prodaju ga agencijama i oglašivačima u bescjenje, a nimalo ne cijene svog posjetitelja. Čak su izmislili i tzv. clickbait naslove samo kako bi generirali što više klikova, a samim time i impresija oglasa. Nisu ni agencije krive, a još manje oglašivači. Možda su neke blesave ideje proizvedene u agencijama? Možda je potom oglašivač povodljivo pristao na takvu ideju koja će njegovom „brendu“ nanijeti više štete nego koristi? Ali glavni i finalni krivac je medij koji je dozvolio takvu vrstu agresivnog reklamiranja na svojoj web-stranici. Još jedan krivac je i YouTube koji također svoju zaradu generira vrlo agresivnim video oglasima i pokrenuo je lavinu instaliranja adblockera. Nećemo sad o konkretnim brojkama, ali razumljivo je da je Bug.hr iznad prosjeka prema postotku korisnika koji blokiraju oglase. Međutim, Bug.hr je neki način ovdje kolateralna žrtva. Posjetitelji Buga redom su informatički vrlo obrazovani, a takva populacija se preklapa i s korisnicima adblockera. Kad netko uključi adblocker radi određenog medija (a to, naravno, nije Bug), ostavlja ga uključenog za sve stranice na internetu i za sve vijeke vjekova. Amen!

Što se nalazi iza zida?

Nakon analize tržišta, mi bugovci potom smo se jednoglasno složili – nemojmo biti blesavi povodljivi medij i voditi se za lošim primjerom drugih! Bug na domaćem tržištu nikada nije bio ničiji sljedbenik, već uvijek i jedino early adopter i lider u onome što radi. Od svojih samih početaka slušamo „glas naroda“. Miro, kao glavni urednik, brižljivo prati sve komentare i sugestije posjetitelja Bug.hr-a i trudi se svima udovoljiti, jer jedino zadovoljan korisnik je dobar i vjeran korisnik. Naša filozofija jest da medij i njegov korisnik/posjetitelj trebaju biti partneri, a ne gospodar i rob. Prilikom dizajna novog weba držali smo se upravo takve filozofije.

Isključite AdBlocker ili stavite Bug.hr lokaciju na whitelistu i provjerite što će se dogoditi

Svi vi koji u ovom trenutku imate uključen AdBlock Plus ili neki sličan plugin, potpuno vas razumijem i podržavam. Priznajem, i ja sam među vama – barem za određeni sadržaj. Borimo se zajedno protiv medija koji ne cijene posjetitelja, ali ni oglašivača. Ajde sad lijepo svi isključite adblocker tj. stavite Bug.hr na whitelistu i provjerite što će se dogoditi. Nemojmo se zavaravati, vidjet ćete oglase. Međutim, svi oglasi su lijepo pozicionirani i uklopljeni na način da ne uzurpiraju sadržaj i ne umanjuju iskustvo pregleda web-stranice. Ne trebate tražiti nikakve „X“ oznake i zatvarati oglase – nema pop-up, pop-under, overlay, wallpaper, footer, niti drugih sličnih formata. Ono što će vas dočekati su isključivo inlay oglasi u vlastitim blokovima na kojima ćete zasigurno povremeno vidjeti nešto vama osobno zanimljivo. Naši oglasi su relevantni i korisni vama tj. populaciji koja čita Bug.hr. Na Bugu nema ni zavaravanja oglašivača na način da se umjetno pumpaju impresije i klikovi. Svaki oglas koji se teško zatvara, generira određeni postotak tzv. slučajnih klikova. Takvi slučajni posjetitelji nisu korisni oglašivaču, ali ni mediju koji se na taj način zamjera svojim korisnicima. Nakon puštanja u rad novog Bug.hr-a, dobili smo redom dobre kritike od ljudi koji su godinama u sferi digitalnog marketinga.

Osobno bih vas želio pozvati da nam se pridružite. Ako od sada nadalje Bug.hr ostavite na whitelisti, izravno ćete nam pomoći da u budućnosti više ulažemo u održavanje i unaprjeđenje weba te u naše autore i kvalitetniji sadržaj. Bit ćemo još bolji, a trudit ćemo se i dalje slušati „glas naroda“. S druge strane, Bug.hr kao medij obećava da nikada nećete imati potrebu zatvarati oglase i boriti se s time da dođete do sadržaja. Neka to bude debelo podcrtano i označeno kao manifest između medija i korisnika. Nadamo se da će u budućnosti i drugi mediji slijediti naš primjer i da ćemo zajedno oformiti listu „dobrih“ i poželjnih medija s certifikatom kvalitete koju će posjetitelji znati prepoznati i cijeniti.

I za kraj, jedna mala anketa: