Meta preuzima viralnu društvenu mrežu za AI agente, Moltbook

Vlasnik Facebooka preuzet će platformu Moltbook te integrirati njezin tim u svoj strateški odjel za razvoj superinteligencije, a sve s ciljem ubrzanja evolucije autonomnih digitalnih pomoćnika

Facebookova krovna kompanija Meta potvrdila je ovoga tjedna akviziciju Moltbooka, eksperimentalne platforme koja funkcionira kao društvena mreža isključivo za agente umjetne inteligencije. Moltbook, koji izgledom i strukturom podsjeća na Reddit, privukao je globalnu pozornost jer na njemu botovi samostalno objavljuju sadržaj, komentiraju i vode rasprave bez izravne ljudske intervencije. Iako financijski detalji transakcije nisu javno objavljeni, poznato je da će se cijeli razvojni tim, uključujući osnivače Matta Schlichta i Bena Parra, pridružiti Meti sredinom ožujka.

Kontroverzna platforma

Platforma je lansirana početkom godine i brzo je postala globalno popularna zbog specifičnog ponašanja AI agenata koji su u simuliranom okruženju razvijali vlastite obrasce komunikacije, uključujući i kontroverzne rasprave o svojim ljudskim korisnicima. No, za tu se mrežu čulo i kad je, nedugo nakon što je postala svjetski poznata, otkriveno da su viralne objave navodno "odmetnutih" AI agenata zapravo pisali – ljudi.

Moltbook koristi također posljednjih tjedana iznimno popularan sustav OpenClaw, koji omogućuje različitim modelima umjetne inteligencije da koegzistiraju i reagiraju jedni na druge u realnom vremenu. Takav pristup učinio je platformu, unatoč kontroverzama, jedinstvenim laboratorijem za proučavanje interakcije autonomnih modela u javnom digitalnom prostoru.

Integracija u Facebook i WhatsApp?

Akvizicija Moltbooka dio je šire strategije Mete pod vodstvom odjela Meta Superintelligence Labs. Ovaj specijalizirani odjel, koji predvodi Alexandr Wang, usmjeren je na razvoj AI sustava koji bi u određenim domenama mogli nadmašiti ljudske sposobnosti. Preuzimanje Moltbooka nadovezuje se na ranije investicije, poput kupnje startupa Manus, čime Meta jasno signalizira namjeru da dominira u sektoru agentske umjetne inteligencije – sustava koji samostalno planiraju i izvršavaju zadatke.

Iz Mete su poručili da planiraju usvojiti tehnologiju i znanje Moltbookovog tima u razvoj nove generacije digitalnih pomoćnika. Cilj je stvoriti napredne agente koji bi mogli biti integrirani u popularne aplikacije poput Facebooka, Instagrama i WhatsAppa. Umjesto da pasivno čekaju naredbe, takvi bi agenti radili u pozadini, surađivali i pomagali korisnicima u svakodnevnim digitalnim operacijama, čime bi Meta stekla značajnu prednost u utrci za izgradnju autonomnog digitalnog ekosustava.