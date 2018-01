PDV na sve pakete iz Kine, bez obzira na vrijednost?!

Osvrnimo se prvo na nedavnu "veliku pobjedu" u Europskom parlamentu vezanu uz naručivanje izvana. Pred mjesec dana Biljana Borzan, naša zastupnica u Europskom parlamentu, u poruci na Facebooku pohvalila se da se izborila za "odredbe koje će rezultirati jeftinijom dostavom,transparentnijim tržištem i većim potrošačkim pravima". Tu doista ima za kupce korisnih novosti vezano uz kupovanje proizvoda iz EU-a, no što je konkretno izboreno u vezi malih paketa iz Kine, odnosno mnogima mrskog troška od 4,5 kune? Taj iznos Hrvatska pošta naplaćuje za pakete poslane iz Kine i drugih zemalja koji su poslani kao posebna usluga "mali paket" (small packet), bez međunarodnog broja za praćenje (tracking broja). Jasno, kupci jako negoduju zbog tih 4,5 kune jer im je kod kupovanja proizvoda pisalo da je dostava besplatna.

Kako nemamo tekst sporne uredbe, nismo mogli provjeriti što točno je izboreno. Prema izjavama zastupnice Borzan, čini se kako Hrvatska pošta, kad uredba stupi na snagu, ne bi smjela uručivanje malih paketa zaračunavati 4,5 kune, osim ako to ne može opravdati stvarnim troškovima. Dakle, može se pretpostaviti da uredba kao takva ne zabranjuje naplaćivanje malih paketa, a kršenje uredbe, kad ona postane aktivna (pred kraj prosinca ove godine), Europskoj komisiji trebao bi prijaviti HAKOM. Napomenimo da je Hrvatska pošta demantirala Borzan, s komentarom da se ta nova uredba odnosi samo na pakete poslane iz, odnosno unutar EU, ali ne i pakete iz Kine, Indije ili SAD-a.

Što će se točno dogoditi u prosincu je nepoznanica. No, to je ipak izazvalo slavlje brojnih poklonika naručivanja paketa iz Kine, na što su ih potaknuli neki domaći portali, navodeći ukidanje 4,5 kune za male pakete praktički kao gotovu stvar. Sad je pak stigao hladni tuš - možda ćete biti pošteđenih tih 4,5 kune (cijeli ili dio tog iznosa), ali će vas daleko jače po džepu opaliti PDV-om i troškovima carinjenja na svaki paket! Podsjetimo - paketi zanemarive vrijednosti (do 22 eura) se ne carine. To se, izgleda, od iduće godine mijenja.

Barem je tako izvjestila Nova TV u svom Dnevniku (15.1., od 26:13 nadalje). I ova nova pravila je pripremila Europska komisija, odnosno vrijedit će na razini čitave EU.

Poziv za dostavu računa carinarnici je isti već godinama - od vas se traži da pošaljete valjani račun kako bi vam ocarinili paket po iznosu na računu, a ne po iznosu koji je prodavač napisao na paketu

Opravdanje koje je za to u izjavi ponudila hrvatska predstavnica Rima Joujou-Deljkić nema previše smisla. Kazala je da su prodavači sustavno deklarirali skupe proizvode poput pametnih telefona ili tableta kao proizvode s niskom cijenom, kako bi se okoristili sustavom oslobođenja od PDV-a.

Svatko tko je imalo više naručivao izvana zna da kineski prodavači za takve proizvode doista napišu malu cijenu i često napišu da se radi o nečem drugom, no isto tako zna da carinici cijenu (i vrstu) robe napisanu na paketu ignoriraju. Carinici za skupe proizvode, poput mobitela i tableta, od primatelja traže račun, odnosno dokaz o plaćanju.

Drugim riječima, unatoč napisanoj niskoj cijeni na paketu, ti paketi u pravilu nisu prolazili bez carinjenja i to ne po toj maloj cijeni koju je napisao prodavač, nego po punoj cijeni, po plaćenom iznosu. Primatelj (kupac) je taj koji dokazuje vrijednost proizvoda kojeg je naručio i on će odgovarati ako krivotvori račun. Također, ako carinik posumnja u valjanost računa, od kupca može tražiti ispravan račun ili ocariniti paket po procijenjenoj vrijednosti.

Ovakva vas mica maca sad košta oko 12,5 kuna, a iduće godine će vas ukupno koštati oko 70 kuna, samo na račun obračuna PDV-a i troškova carinjenja

No, nije problem samo iznos PDV-a. Problem su i ogromni troškovi carinjenja - oni danas iznose oko 60 kuna! Znači, ako se ne promijeni način obračuna troškova carinjenja, na privjesak za ključeve koji košta 8 kuna (+ 4,5 kune za uslugu uručenja malog paketa) platit ćete dvije kune PDV-a i oko 60 kuna carinskih troškova (19,5 kuna za slanje poziva za dostavu računa, 37,5 kuna za podnošenje pošiljke do 2 kg na carinski pregled, po 3 kune dnevno za ležarinu ako je paket teži od 0,5 kg). Dakle, proizvod koji vas u ovom trenutku košta 12,5 kuna, od iduće godine bi vas mogao ukupno koštati oko 70 kuna!

Postavlja se onda i pitanje logistike - hoće li se zapošljavati nova radna snaga koja će obavljati carinjenje, koliko će se produljiti dostava proizvoda zbog carinjenja? Kupci će ispaštati ne samo zbog mnogo većih troškova, nego će još i dulje čekati pakete.