Kada Google-ov engineer objašnjava kako Google zapravo radi: Croatia SEO Summit 2026 u Šibeniku

Zamislite situaciju: sjedite na predavanju, a čovjek ispred vas svakodnevno komunicira s timovima koji grade Googlebot i zna točno što se događa kada crawler dođe na vaš JavaScript-heavy site.

Upravo takav scenarij nudi Croatia SEO Summit 2026, međunarodna SEO konferencija koja se 11. i 12. lipnja održava u Šibeniku, s nizom govornika direktno relevantnih ne samo za marketingaše, već i za web developere, frontend i backend inženjere, te sve koji grade digitalne proizvode.

SEO odavno već nije samo za marketingaše

Postoji raširena zabluda da je SEO isključivo domena content timova i marketing stručnjaka.

Istina je nešto drugačija: značajan dio SEO performansi ovisi o tehničkim odlukama koje donose upravo developeri. Core Web Vitals (LCP, CLS, INP) direktna su funkcija arhitekture i implementacije.

JavaScript rendering može u potpunosti sakriti sadržaj od Googlebot-a ako nije implementiran pažljivo. Crawl budget, log file analiza, strukturirani podaci, hreflang implementacija, sitemap generacija, sve su to problemi koji završe kod razvoja, ne marketinga.

Ako gradite web aplikacije, e-commerce platforme, medijske portale ili SaaS produkte, SEO je vaš problem koliko i njihov.

Format: dva dana, različiti pristupi

Konferencija je organizirana u dva različita formata koji se nadopunjuju.

Workshop Day (11. Lipnja) rezerviran je za duboki hands-on rad. Pet radionica u trajanju od 90 minuta svaka odvijaju se paralelno s pet mastermind sesija, manjim grupnim razgovorima fokusiranim na specifične probleme. Radionice rade na stvarnim sajtovima, što znači konkretne primjere, konkretne greške i konkretna rješenja.

Lecture Day (12. lipnja) donosi predavanja u formatu 30 minuta + 10 minuta Q&A. Kompaktan format koji sprječava razvlačenje i tjera predavače da idu ravno na stvar.

Govornici: posebno zanimljivi za tehničku publiku

Od ukupno 18 govornika, nekoliko ih je direktno relevantno za developer i tehničku zajednicu:

Martin Splitt radi u Developer Relations timu @ Google i jedan je od rijetkih Googleovih predstavnika koji otvoreno i konkretno govori o tome kako Google procesira JavaScript, što se događa s client-side renderingom, zašto određene implementacije stvaraju probleme pri indeksaciji i kako izgleda tehnički SEO audit iz Googleove perspektive. Ako vas ikad zanimalo što se zapravo događa kada Googlebot dođe na vaš React ili Next.js site, ovo je osoba kojoj trebate postaviti pitanje.

Fili Wiese je bivši Google Software Engineer koji je prešao na konzultantsku stranu. Tehničko razumijevanje SEO-a koje donosi nije marketinška interpretacija dokumentacije, to je znanje iznutra, s razumijevanjem kako sustavi zaista funkcioniraju.

Alex Moss je Principal SEO @ Yoast i specijaliziran je za strukturirane podatke i schema markup. Za developere koji implementiraju JSON-LD ili se pitaju zašto im rich snippeti ne prikazuju u SERP-u, ovo je direktno relevantan sadržaj.

Barry Adams specijaliziran je za SEO kompleksnih medijskih platformi i news publishere, zanimljivo za one koji rade na high-traffic publisherskim sustavima gdje arhitektura direktno utječe na crawlability i freshness signale.

I ostatak govorničke liste pokriva široki spektar SEO disciplina.

Lily Ray (VP @ Amsive) poznata je po dubokim analizama Googleovih algoritamskih promjena i E-E-A-T tematike; Bastian Grimm (Founder @ Peak Ace AG) pokriva enterprise SEO; Tom Winter (Founder @ SEOwind) govori o AI content strategijama; Gus Pelogia (Senior SEO Product Manager @ Indeed) donosi perspektivu product SEO-a u velikom scale-u.

Tu su i mnogi drugi međunarodni i domaći govornici koji konferenciji daje težinu izvan regionalnih okvira.

Malo o networkingu

Croatia SEO Summit ne završava s posljednjim predavanjem. Program uključuje dva after-party eventa, a onima koji se odluče za VIP opciju imaju i organiziranu večeru s govornicima.

Posebna napomena: Lily Ray, osim što je jedna od vodećih SEO stručnjakinja na svijetu, nastupa kao DJ na jednom od after-party evenata.

Konferencija ima i networking app za spajanje sudionika što je korisno za one koji dolaze primarno zbog kontakata, a ne samo sadržaja.

Ulaznice i praktične info

Tri razine ulaznica:

White Hat - pristup predavanjima, ručak, coffee breaks, party, networking app

- pristup predavanjima, ručak, coffee breaks, party, networking app Gray Hat - sve gore + radionice i mastermindovi

- sve gore + radionice i mastermindovi Black Hat (VIP) - sve gore + rezervirana mjesta u prvim redovima, privatna večera s govornicima te 3 noćenja

Konferencija je prethodno funkcionirala pod imenom Zagreb SEO Summit (2025. u Zagrebu, s govornicima poput Aleyde Solís i Marka Williams-Cooka), a 2026. dolazi s rebrandom i prelaskom na jadransku lokaciju.

Konferenciju organizira Canonical SEO Agency koju vode Krešimir Ćorluka, Tin Đudajek i Filip Đudajek.