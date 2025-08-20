Unlock Rijeka 2025: Grad koji teče postaje središte IT industrije

Od 16. do 18. listopada 2025. Rijeka će ugostiti trodnevnu IT konferenciju Unlock Rijeka koja će okupiti stotinu predavača i velik broj sudionika iz Hrvatske i inozemstva

Nakon nekoliko vrlo uspješnih izdanja na otoku Rabu, konferencija krajem ove godine dolazi i u Rijeku, nudeći tri paralelna programska smjera i prateći večernji program namijenjen neformalnom umrežavanju.

Tri programska smjera i bogat prateći sadržaj

Konferencija Unlock Rijeka je organizirana u tri tematska smjera — Development, Digital Marketing i Industry — kako bi pokrila ključne segmente IT sektora. Predavanja i paneli održavat će se na dvije gradske lokacije, u Hotelu Bonavia i na Veleučilištu PAR, udaljene svega nekoliko minuta hoda. Uz dnevni program, konferencija uključuje i dva večernja eventa koja sudionicima pružaju priliku za neformalni networking i razmjenu iskustava.

Cijene i posebne pogodnosti

Prodaja ulaznica za jedno od većih regionalnih okupljanja IT stručnjaka, poduzetnika i studenata je već u tijeku. Od 15. kolovoza možete nabaviti early bird ulaznicu po cijeni od 100,00 eura (PDV uključen) nakon čega će se cijena svakih 14 dana povećavati za 50,00 eura, do konačnih 250,00 eura. Za studente je cijena fiksna i iznosi 30,00 eura sve do početka konferencije.

Značaj za IT zajednicu

Organizatori ističu da konferencija Unlock Rijeka želi ponuditi sadržaj koji je jednako privlačan za iskusne stručnjake, mlade profesionalce i studente. Cilj je povezati različite grane IT sektora i industrije kroz predavanja, panel-rasprave i interaktivne radionice, uz mogućnost razmjene praktičnih znanja i iskustava među profesionalcima, studentima i poduzetnicima.

Više informacija o programu i prijavi dostupno je na službenoj stranici konferencije.