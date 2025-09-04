Regionalno umrežavanje u IT sektoru – šansa za rast, suradnju i inovaciju

U vremenu kada se tehnologija razvija brže nego ikada prije, pitanje povezivanja stručnjaka, poduzetnika i studenata postaje jedno od ključnih za održivi rast IT sektora

Sama stručnost i tehničko znanje više nisu dovoljni; potrebno je stvoriti prostor za razmjenu iskustava, učenje jednih od drugih i zajedničko stvaranje novih ideja. Upravo zato događaji koji okupljaju različite aktere iz industrije imaju posebnu vrijednost – oni su most između onih koji znanje tek stječu i onih koji ga već godinama oblikuju u praksi.

Posebno je važna uloga regionalnog povezivanja. Kada se u istom prostoru nađu profesionalci iz Rijeke, Primorsko-goranske županije, ali i cijele Hrvatske, može se dobiti puno šira slika o trendovima i izazovima. Tada se ideje ne zadržavaju samo na lokalnoj razini, već prelaze granice županija, stvaraju partnerstva i otvaraju vrata projektima koji imaju potencijal rasti daleko izvan matičnog tržišta. U takvoj atmosferi studenti i mladi stručnjaci mogu pronaći svoje mentore, a poduzetnici priliku za novu suradnju ili buduće zaposlenike.

Razmjena iskustava i znanja odvija se kroz predavanja i panele, ali podjednako je važna i ona neformalna dimenzija – razgovori tijekom pauza, spontana druženja nakon programa, večernji susreti i okupljanja u opuštenijem tonu. Upravo se tu stvaraju najčvršće veze jer nestaje formalna barijera i otvara se prostor za iskreni dijalog. Nije neobično da upravo takvi razgovori pokrenu nove ideje, partnere ili projekte koji kasnije prerastu u ozbiljne suradnje.

Uključivanje različitih generacija i perspektiva dodatno obogaćuje takve susrete. Studenti dobivaju realan uvid u industriju i priliku da kroz kontakt s poslodavcima ili stručnjacima oblikuju vlastite karijerne planove. Stručnjaci pak profitiraju od svježih pogleda i energije mladih sudionika, dok poduzetnici otkrivaju nove trendove, tehnologije i modele poslovanja. Sve to doprinosi stvaranju jedne šire zajednice u kojoj znanje slobodno cirkulira, a inovacije se rađaju iz međusobnog povjerenja i otvorenosti.

Za gradove domaćine ovakvih okupljanja, osobito one s bogatom industrijskom i kulturnom baštinom, ovo je i prilika da pokažu svoj identitet na jedinstven način. Tehnologija se tada prirodno isprepliće s kulturom i poviješću, a sama lokacija postaje aktivni sudionik događanja – inspirira, motivira i daje dodatnu vrijednost svim susretima i razgovorima.

Izgradnja dugoročnih odnosa, razmjena ideja i poticanje suradnje među stručnjacima, poduzetnicima i studentima ključni su za rast i održivi razvoj IT sektora regije. Takvi susreti transformiraju zajednice, stvaraju mostove između industrije i akademije te potiču inovaciju i poduzetništvo – uz priliku da se znanje i perspektive spoje jednako kao što se spajaju kultura i tehnologija.

