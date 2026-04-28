Upoznajte troje keynote predavača .debuga 2026

Na .debugu će prva predavanja prvog i drugog dana održati, kao i obično, oni koji su se istaknuli svojim postignućima i koje domaća ICT zajednica cijeni i poštuje. Više o njima doznajte u nastavku

Tehnološka konferencija .debug iz godine u godinu vam donosi najistaknutija imena hrvatske i regionalne ICT scene. Već tradicionalno na početku programa oba dana publika se okuplja u najvećoj dvorani, Laubi, gdje se redovito za keynote predavanja traži mjesto više, a te točke obično završavaju i kao najbolje ocijenjene u cijelom programu. Ništa drugačije neće biti niti ove godine, kad nas 9. i 10. lipnja ponovno očekuje dvodnevni spektakl, koji otvaramo na najbolji mogući način – keynote predavanjima s temama o kojima nikad dosad niste imali prilike čuti.

Ovo su keynote predavači .debuga 2026.

Nikola Kapraljević – suvlasnik je i izvršni direktor Infinuma, globalne tehnološke kompanije s više od 400 stručnjaka i klijentima poput Porschea, Philipsa i Disneyja. Pod njegovim vodstvom Infinum je realizirao tri strateške akvizicije – njujoršku agenciju ExpandTheRoom, amsterdamsku kreativnu agenciju Your Majesty i britansku cybersecurity tvrtku AMR – te udvostručio prihode na američkom tržištu u manje od dvije godine.

Njegovo keynote predavanje naziva Hoće li IT preživjeti AI? na programu je prvog dana .debuga, 9. lipnja, u Laubi.

Jelena Jurišić – od travnja je preuzela dužnost direktorice za tehnologiju ENT Grupe, unutar koje je gradila karijeru još od 2006. godine. Riječ je o stručnjakinji s bogatim iskustvom u ICT sektoru i vođenju velikih nacionalnih projekata digitalne transformacije u ključnim segmentima javne uprave. Kroz dosadašnji rad istaknula se u dizajnu kompleksnih informacijskih sustava i upravljanju multidisciplinarnim timovima, uspješno povezujući tehnološku izvrsnost sa strateškim upravljanjem i dugoročnim planiranjem održivih digitalnih usluga.

Ivan Gabrić – istaknuti lider i vizionar regionalne IT scene s više od tri desetljeća iskustva u vođenju kompleksnih tehnoloških sustava i strateških transformacija. Trenutačno obnaša funkciju predsjednika Uprave IN2 grupe, gdje svojom stručnošću oblikuje budućnost digitalizacije i potvrđuje status jednog od najutjecajnijih stručnjaka u industriji.

Keynote predavanja Jelene Jurišić i Ivana Gabrića na programu su drugog dana .debuga, 10. lipnja, također u Laubi.