Kakva je godina iza najvećih kriptovaluta?

Protekla je godina bila izazovna za ulagače u kriptoimovinu. Potražnja za njezinim najvećim hitom posljednjih godina, NFT-ima, sunovratila se, jednako kao i cijena digitalnih kolekcionarskih tokena, a sve je dodatno pogoršalo i dugoročno razdoblje "medvjeda", odnosno kretanja na burzama kriptovaluta koja su, uglavnom, imala negativan predznak i crvenu boju na grafikonima.

Iz lošeg u gore

Makroekonomska situacija također je nepovoljna, a bitcoin je pokazao da u takvim uvjetima ipak nije utočište od nesigurnih ulaganja drugog tipa, već da i on pada kada padaju i dionice. Od početka do kraja 2022. godine, najveća je svjetska kriptovaluta izgubila, otprilike u dlaku točno, dvije trećine svoje vrijednosti. S više od 47.700 dolara 1. siječnja, do 16.500 dolara 31. prosinca. Svibanj, lipanj i studeni bili su mjeseci kada je bitcoin padao slobodnim padom, uz osciliranje u međuvremenu – što je malo kome moglo donijeti sreću. U samo trideset dana lipnja 2022. godine najveća je svjetska kriptovaluta izgubila gotovo 40% svoje vrijednosti s početka mjeseca, pa je time okončan i najgori mjesec u povijesti bitcoina.

Bitcoin u 2022.

Donekle sličnu sudbinu dijelio je i ethereum. Njegov merge u rujnu zaslužan je tek za manju uzlaznu liniju na grafikonu cijene, no i dalje je godina pretežno bila crvena. Od gotovo 3.800 dolara s početka godine, cijena ethereuma zaključila je 2022. na razini od 1.200 USD – što je ponovno pad od oko dvije trećine. A to je još dobro kad se pogleda ostale altcoine.

Ethreum u 2022.

Dogecoin i XRP su u godini dana pali za "samo" oko 60% (pomoglo mu je Muskovo preuzimanje Twittera), shiba inu bilježi pad od oko 75%, cardano je izgubio preko 80%, polkadot 85%, a solana čak 95% u odnosu na početak godine.

Propasti i kriminal

Od ostalih značajnih zbivanja na kriptotržištu izdvajamo dva ključna poslovna događaja u 2022. godini: propast algoritamskog stablecoina TerraUSD te sunovrat druge najveće svjetske kriptomjenjačnice do tada, FTX-a. Slučajevi su to koji tek trebaju dobiti svoj rasplet, najvjerojatnije na sudu, a mnogima su nepovratno uništili povjerenje u digitalnu imovinu.

Pad vrijednosti tržišta kriptovaluta i gubici koje su zabilježili njihovi vlasnici i ulagači ipak imaju i jednu pozitivnu posljedicu – i uspješnih prevara povezanih s kriptovalutama sve je manje te na njih odlazi sve manje novca u svijetu. Sredinom godine objavljeno je kako je iznos ukraden raznim prevarantskim akcijama do tada bio 65% manji nego u 2021. godini.

Ono što se u 2022. "zakuhalo", a realizirat će se u 2023. ili kasnije, jest primarno regulativa. Europske su institucije ozbiljnije počele pregovore o novim pravilima, kako bi se spriječio neki novi FTX, ali i kako bi države mogle imati bolji nadzor nad transakcijama. Sve je, dakako, motivirano željom za smanjenje pranja novca ili financiranja ilegalnih aktivnosti kriptovalutama, a značit će i, vjerojatno, nove poreze. Tijekom ove godine ćemo, osim običnih eura u našim novčanicima, vidjeti i prvi prototip njegovog digitalnog pandana, koji priprema Europska središnja banka.