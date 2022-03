"Mijenjajte kod, a ne klimu" – inicijativa za smanjenje klimatskog utjecaja bitcoina

Nedavno je Europski parlament na stolu imao prijedlog o zabrani Proof of Work (PoW) rudarenja kriptovaluta, koje troši mnogo energije i zaslužno je za visoke razine emisija stakleničkih plinova, no prijedlog nije prošao prvu proceduralnu barijeru, glasanje u Odboru za ekonomska i monetarna pitanja. Nedugo zatim pojavila se nova inicijativa koja želi ukinuti PoW rudarenje, a predvode je ekološke aktivističke organizacije. Njihova ideja nije zabraniti tu pojavu, već je izbaciti iz upotrebe promjenom načina na koji bitcoin funkcionira – iznutra.

Ekološke udruge, među kojima su Environmental Working Group i američki Greenpeace, pokrenuli su inicijativu "Mijenjajte kod, a ne klimu" (Change the code, not the climate). Na stranici, prigodno nazvanoj CleanUpBitcoin, ističu da promjena u softveru koji stoji iza bitcoina može značajno umanjiti njegov ekološki utjecaj.

PoS umjesto PoW

Trenutačno se na rudarenje bitcoina troši električne energije otprilike kao i u cijeloj Švedskoj, i to samo iz razloga što se za rudarenje koristi koncept PoW. Prijeđe li se na Proof of Stake (PoS), kao što će se dogoditi s ethereumom, utrošak električne energije mogao bi pasti za 99,9%, kažu aktivisti te pozivaju javnost na potpisivanje peticije da se to zaista i dogodi.

Proof of Work je zastarjela tehnologija, navodi ova inicijativa. Razlog zašto ona još nije napuštena leži u tome što svi dionici tržišta imaju razlog za to – uložili su mnogo u postrojenja za rudarenje, a ona bi prelaskom na "Proof of Stake" postala bezvrijedna. Pokretači inicijative apeliraju na bitcoin zajednicu, za koju kažu da je "motivirana osjećajem napretka, poštenja i dobrim namjerama", pa se nadaju da će njihov glas utjecati na "velike igrače" kako bi promijenili osnovni kod bitcoina i prebacili ga na ekološki daleko prihvatljiviju varijantu.

Osim na zainteresiranu javnost, apeli ove skupine adresirani su i izravno na utjecajne ljude u kriptozajednici, kao što su Jack Dorsey i Elon Musk. Od njih traže da iskoriste svoju moć kako bi bitcoin postao "zeleniji" i održiviji. Želite li se i sami potpisom pridružiti ovoj inicijativi, možete to učiniti ovdje – potpisivanjem peticije ili dijeljenjem njihovih apela na društvenim mrežama.