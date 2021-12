Predsjednik RH i guverner HNB-a govorili o rizicima i zabrani kriptovaluta

Rijetka je pojava da se političari i istaknuti dužnosnici u Hrvatskoj osvrću na kriptovalute, no ovoga se ponedjeljka dogodilo i to. Na Svečanoj akademiji u povodu 30 godina Hrvatske narodne banke, naime, među ostalima je govor održao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Primarno je govorio o nadolazećoj zamjeni domaće valute kune eurom, no potom se osvrnuo i na nešto iz digitalnog svijeta – kriptovalute.

Predsjednik je za zabranu

"Kad bude bilo riječi o kriptovalutama, i dilemi je li to nekakva piramidalna shema, ili je to nešto puno bolje… bivši guverner Marko Škreb je rekao da on u tome osobno ne bi sudjelovao. Pametnome dosta. Ja u tome ne bih sudjelovao, nego bih našao sve načine da to kontroliram, i prema potrebi, zabranim. aLai to ne mogu", kazao je predsjednik Milanović, i dodao: "To je užasno opasno. Kada su se ljudi povlačili u topli zagrljaj njemačke marke, onih inflacijskih godina, to je bilo povlačenje u zagrljaj nečega što je bilo čvrst oslonac".

S druge strane, naglasio je Milanović, nije dobro da se ljudi povlače u kripto, kao niti da se ukida papirnati novac. "Djeca moraju naučiti kako izgleda 100 kuna ili 10 eura. Moraju to vidjeti u ruci".

MILANOVIĆ KONTRA KRIPTOVALUTA - Hoće li se srušiti bitcoin, nakon izjave hrvatskog predsjednika da bi on to strogo kontrolirao, a možda i zabranio? Da, Milanović možda ipak nije moćan kao Elon Musk... @N1infoZG pic.twitter.com/6NfglkvUPw — ivan hrstic (@ihrstic) December 20, 2021

Guverner je oprezan

Upitan da komentira Milanovićeve izjave o tržištu kriptovaluta, guverner HNB-a Boris Vujčić je rekao: "Nije predsjednik Milanović Elon Musk da manipulira tržištem, ali slažem se sa svima da je tržište kriptovaluta ako želite i ako imate viška novca koji ste spremni izgubiti, izvolite, no budite oprezni, to je špekulativni oblik ulaganja", prenosi N1.

"Već sad možete vidjeti neke regulatorne akcije ovisno o zemljama. Neke zemlje zabranjuju rudarenje, prvenstveno zbog ekoloških razloga, a kako će stvari ići u budućnosti, vidjet ćemo", dodao je Vujčić.

HNB izdao upozorenje

Hrvatska narodna banka je, podsjetimo, izdala upozorenje svima koji trguju kriptovalutama. Prema njima, kriptoimovinu se u javnosti često naziva kriptovalutama ili virtualnim valutama, što je naziv koji je zavaravajući. Tim se nazivom implicira korištenje kriptoimovine u svrhu plaćanja (kupoprodaje robe i usluga), odnosno korištenje kriptoimovine kao zamjene za novac. Međutim, kriptoimovinu se gotovo uopće ne rabi u platne svrhe, već je takva upotreba krajnje sporadična i izolirana, kažu iz HNB-a.

Trenutačno su u tijeku pregovori u okviru Vijeća EU-a, koji bi trebali rezultirati uredbom o tržištima kriptoimovine i strožom regulativom. Ta se regulativa, pak, ne očekuje prije 2023. godine.