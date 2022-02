Prvi koncept digitalnog dolara spaja najbolje iz svijeta blockchaina i digitalnih plaćanja

Bostonski ogranak američke središnje banke Federal Reserve, ili pojednostavljeno, Feda, u suradnji je s uglednim sveučilištem MIT izradio prijedlog za digitalnu valutu koju bi središnja banka mogla plasirati i kontrolirati (central bank digital currency ili CBDC). Digitalni dolar, o kojem se već neko vrijeme govori, mogao bi imati više oblika, svrha i biti zasnovan na više različitih tehnologija, a ono što je nastalo u suradnji Feda i MIT-a je i dalje istraživački projekt i dokaz valjanosti koncepta.

Open source tehnologija

Njihov Projekt Hamilton, kako su nazvali ovu višegodišnju inicijativu, za sada je prošao prvu fazu istraživanja u kojoj je nastao robustan, brz i na greške otporan sustav digitalnih plaćanja, zajedno s fleksibilnom platformom koja podržava više arhitektura, a sve je stvoreno na principu otvorenog koda (koji je postavljen na Github).

Procesor transakcija koji je postavljen kao cilj projekta trebao je jamčiti provedbu svakog plaćanja digitalnom valutom u najviše pet sekundi uz propusnost od 100 tisuća transakcija u sekundi. Središnji procesor koristi se digitalnim novčanicima i kriptografskim ključevima, no umjesto zapisivanja transakcija na distribuiranom blockchainu, za to se koristi središnja institucija, poput središnje banke. Transakcije se i dalje zapisuju u blokove, no zahtjev je bio da jedna središnja institucija ima sva administratorska prava nad digitalnom valutom – pa se u ovom slučaju ne radi o distribuiranom blockchainu (za koji kažu i da ponekad stvara uska grla).

Brži od očekivanja

Autori kažu kako su uzeli najbolje iz svijeta kriptovaluta, kriptografije i distribuiranih sustava kako bi dobili idealnu platnu mrežu koja će zadovoljiti zadane uvjete. U konačnici su došli do rješenja koje je značajno nadmašilo postavljene kriterije. Njihov sustav sada je u stanju više od 99% transakcija provesti za manje od 7 desetinki sekunde, dok je u testiranjima izmjerena najveća propusnost od 1,7 milijuna transakcija u sekundi, s više o 99% njih provedenih za manje od sekunde.

Projekt OpenCBDC na GitHubu je otvoren za prijedloge vanjskih stručnjaka

Kao jednu od najvećih prednosti autori Projekta Hamilton ističu činjenicu da su podijelili procesiranje transakcija u module, odnosno odvojili zadatak izvršavanja transakcija od njihove provjere, što im je omogućilo brži protok podataka i skalabilnost modula prema potrebi.

U sljedećoj će fazi ovaj projekt biti nastavljen istraživanjem novih funkcionalnosti i alternativnih tehničkih rješenja, koja se tiču kriptografije, pametnih ugovora, offline plaćanja, privatnosti i mogućnosti vanjske revizije transakcija. Radit će se i na zaštiti od DDoS napada, sigurnosti, a sve uz zadržavanje otvorenosti cijelog rješenja.