Rudari bitcoina kupili cijelu elektranu na ugljen za svoje potrebe

Već smo imali prilike vidjeti kako je rudarenje bitcoina udahnulo novi život starim termoelektranama. Primarno u SAD-u, rudarska se postrojenja mogu naći u prostorima ili u blizini elektrana kako iskorištavaju viškove proizvedene energije koja nije potrebna elektroenergetskoj mreži. Na taj način elektrana funkcionira efikasnije, a rudari za stvaranje bitcoina dobivaju nešto jeftiniju struju. No, sasvim nova razina ovakve suradnje postignuta je nedavno u saveznoj državi Pennsylvaniji.

Elektrana na otpadni ugljen Scrubgrass u okrugu Venango bila je na financijskom izdisaju, no onda ju je u potpunosti preuzela kompanija Stronghold Digital Mining koja se bavi rudarenjem kriptovaluta. Oni su kupili elektranu kako bi mogli pogoniti svoja moćna rudarska računala, parkirana u kontejnerima pored elektrane. Kompanija se reklamira kao vertikalno integrirana i ekološki svjesna, no spaljivanje velikih količina ugljena teško da može biti "zeleno" kako bi oni to voljeli prikazati.

Jedan otpad pretvaraju u drugi

Naime, elektrana Scrubgrass spaljuje otpadni ugljen (jalovinu), materijal koji ostaje nakon vađenja ugljena i vrlo je štetan za okoliš. U blizini rudnika obično ostaje u velikim hrpama, a s vremenom može zagaditi tlo i vodu te tako značajno negativno utjecati na biljni i životinjski ekosustav. Elektrane poput ove spaljuju taj otpad i proizvode energiju, smanjujući njegov izravan utjecaj na okoliš, no pritom stvaraju velike količine ugljikovog dioksida i drugih stakleničkih plinova koji završavaju u atmosferi.

Rudarenje bitcoina energetski je vrlo zahtjevan proces

U Scrubgrassu se na ovaj način može iskoristiti oko 600.000 tona otpadnog ugljena na godinu, što bi pokretalo oko 1.800 računala za rudarenje koja će na svojoj tamošnjoj rudarskoj farmi imati Stronghold. Njihovi planovi za širenje su, pak, još ambiciozniji, pa do kraja 2022. godine planiraju imati čak 57.000 takvih računala. Iz tog razloga namjeravaju kupiti još najmanje dvije slične elektrane u toj regiji.

Iz kompanije kažu kako pripremaju uskoro ponuditi svoje dionice na burzi, i hvale se svojim ekološkim poslovanjem. "Jednostavno rečeno, koristimo tehnologiju kriptorudarenja iz 21. stoljeća kako bismo uklonili negativne posljedice rudarenja ugljena iz 19. i 20. stoljeća u nekima od ekološki najviše zanemarenih regija Sjedinjenih Država", opisuje svoju misiju Stronghold. U lipnju ove godine za svoj su daljnji razvoj prikupili 105 milijuna dolara novih investicija.

Usput rečeno, rudarenje bitcoina u svijetu trenutačno, gledano na godišnjoj razini, troši energije otprilike kao cijela Poljska, stvara elektroničkog otpada kao cijela Nizozemska te generira ugljičnog dioksida kao Oman.