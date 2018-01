Warren Buffett: kriptovalute će loše završiti

87-godišnji američki multimilijarder i legendarni investitor Warren Buffett dao je u srijedu intervju za tamošnju TV postaju CNBC, u kojem se osvrnuo na pomamu za investiranjem u kriptovalute. Vrlo odrješito je tom prilikom izjavio kako je "gotovo siguran da će kriptovalute loše završiti". Kada i kako, ili iz kojeg razloga, o tome nije špekulirao.

"Nećemo ih kupovati, nećemo se kladiti na njihov pad, i nikada nećemo imati nikakvu poziciju u kriptovalutama"

Kada bi mogao, kaže Buffett, kupiti petogodišnju opciju prema kojoj bi zaradio kada bi kriptovalute propale u tom razdoblju, rado bi to učinio. Međutim, kratkoročno "shortanje" (klađenje na pad cijene) ga ne zanima. Kao objašnjenje naveo je činjenicu da je loše završio i u industrijama o kojima je mnogo znao, pa nema nikakvog motiva ulagati u kriptovalute u koje se ne razumije.

Buffettova ulagačka strategija oduvijek je bila ulagati dugoročno i to u kompanije koje "ne mogu propasti", tj, kako ih on opisuje u "poslove koje može voditi i idiot – jer će se jednom i to dogoditi". Takva su ulaganja ovom legendarnom investitoru priskrbila reputaciju velikog proroka i znalca, ali i bogatstvo od 88 milijardi dolara.

S time se slaže i njegov dugogodišnji poslovni partner u Berkshire Hathawayu Charlie Munger. On je osim kriptovaluta kao potencijalne mjehure pred pucanjem opisao i fondove rizičnog kapitala koji ulažu velik novac u startupe Silicijske doline. Bitcoin je pak opisao riječima "potpuno ludilo koje treba izbjegavati kao kugu".